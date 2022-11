Der Sieg der Demokraten

Bei den Midterm-Wahlen in den USA ging es nicht nur um die Mehrheiten im Kongress. In mehreren Staaten versuchten Trump-Anhänger, die das Ergebnis der Präsidentschaftswahl leugnen, an die Schaltstellen für die Durchführung der nächsten Wahl zu kommen. Dass diese Vorbereitung eines administrativen Putsches misslang, ist vielleicht das wichtigste Ergebnis der Abstimmungen, kommentiert Karl Doemens.

Washington. Die Mehrheit im Senat ist verteidigt und wird mutmaßlich noch ausgebaut. Die Verluste im Repräsentantenhaus sind deutlich geringer als befürchtet: Knapp eine Woche nach den Midterms in den USA stellen sich die Resultate für Präsident Joe Biden und seine Demokraten überraschend positiv dar. Das wahrscheinlich wichtigste Ergebnis aber erkennt man nicht beim flüchtigen Blick auf die Zahlen: Es ist die Verhinderung eines drohenden administrativen Putsches im Jahr 2024.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

So wahnwitzig die Idee klingt, so real war die Gefahr. In zahlreichen Bundesstaaten hatten sich nämlich rechtsradikale Verschwörungsideologen, die den Ausgang der letzten Präsidentschaftswahl bestreiten, für die Posten der Secretary of State beworben. Diese Minister sind für die Durchführung der Wahlen zuständig. Dabei können sie bestimmte Wählergruppen diskriminieren, das Auszählungsergebnis nicht anerkennen und im Zusammenspiel mit dem Landesparlament sogar Wahlleute der unterlegenen Partei nach Washington schicken.

Wenn Trump um ein paar tausend Stimmen „bittet“

In den wichtigen Swing-States Michigan, Arizona und Nevada traten drei Republikaner an, von denen die Erste behauptet, der Kapitolssturm sei von der linken Antifa organisiert worden, der Zweite ein Mitglied der rechtsradikalen Miliz Oath Keepers ist und der Dritte angekündigt hat, er wolle nachträglich die Stimmen der letzten Präsidentschaftswahl für ungültig erklären. Man braucht keine Phantasie, um sich vorzustellen, wie diese Figuren handeln würden, wenn Donald Trump 2024 bei ihnen anruft und ein paar tausend Stimmen „erbittet“, wie er es nach der letzten Wahl in Georgia tat - und damals von einem aufrechten Republikaner abgewiesen wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun sind alle drei Wahlleugner bei den Midterms unterlegen. Das ist ein Erfolg ihrer demokratischen Gegenkandidaten. Mehr noch aber ist es ein wichtiger Sieg für die amerikanische Demokratie.