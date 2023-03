„Absurde Debatte“: Der Streit um das Verbrenner-Aus belastet den EU-Gipfel

„Hire and fire“ in Brandenburg: Wie sich Ex‑Mitarbeiter vor Gericht gegen Tesla wehren

Seit einem Jahr produziert Tesla in Brandenburg Elektroautos. 10.000 Menschen arbeiten inzwischen in der Gigafactory in Grünheide, die nächste Ausbaustufe ist schon beantragt. Beim Arbeitsschutz und dem Umgang mit Mitarbeitern ist es aber zum Teil noch ein langer Weg bis zu deutschen Standards. Vor dem Arbeitsgericht gibt es Einblicke in die Zustände in Grünheide.