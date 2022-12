﻿Der traurige Tod der Wandertaube Martha – und was Montreal daraus lernen könnte

Die Letzte ihrer Art saß bis zu ihrem Ende im Zoo von Cincinnati. Sie hieß Martha, benannt nach der ersten First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika, Martha Washington. Beinahe regungslos hockte die einsame Taube auf ihrer Sitzstange. Es heißt, dass enttäuschte Besucherinnen und Besucher mit Sand nach Martha warfen, um sie aufzuscheuchen.

Aber das ist nur das letzte Kapitel in einer langen und traurigen Geschichte. Sie handelt von der Unfähigkeit der Menschen, Mitgeschöpfe mit Würde und Respekt zu behandeln. Natur wird ausgebeutet, bis sie zerstört ist – und mit ihr die menschliche Lebensgrundlage.

Am 1. September 1914 gegen Mittag starb Martha, die letzte Wandertaube Nordamerikas. Ihr schmaler Körper wurde in Eis gepackt und mit dem Zug ins Washingtoner Nationalmuseum für Naturgeschichte geschickt. Dort fand Martha ihren Platz in der Vogelsammlung – ein rund 300 Gramm leichter Vogel mit schwarzem Schnabel, das Auge umrandet von einem fleischfarbenen Ring, mit karminroten Füßen und 20 Zentimeter langen Flügeln.

Die Amerikaner wussten, was sie mit Martha verloren hatten. Die meisten Zeitungen berichteten über ihr Ableben. Eine Frage stellte sich sogleich: Wie konnte es sein, dass eines der erfolgreichsten Tiere in der Geschichte der Evolution innerhalb eines Jahrhunderts vom Himmel verschwunden war? Einst gab es nach Schätzungen drei bis fünf Milliarden Wandertauben im nördlichen Amerika.

Wappentier für Montreal?

Lange hatte sich niemand das Aussterben der Tauben vorstellen können. Als die Biologen endlich Alarm schlugen und die US-Politik zögerlich Schutzmaßnahmen einleitete, war es schon zu spät für Martha.

Martha wäre wohl ein passender Wappenvogel für die Weltnaturkonferenz, die nun in Montreal beginnt. Die Taube könnte als Menetekel dafür dienen, dass der Artenschutz bis heute versagt. An Naturbeschwörungen und Naturbegeisterung herrscht kein Mangel. Tatsächlich aber sieht die Bilanz düster aus.

Eine Million Arten auf diesem Planeten gelten als gefährdet. Meere werden überfischt, Urwälder für Sojafelder und Rinderweiden abgeholzt. Die Lebensräume von Wildtieren schrumpfen immer mehr. Milliardenschwere Subventionen werden für nicht nachhaltige Produktionsformen ausgegeben.

Die Konferenz in Montreal könnte eine letzte Chance sein, den Raubbau an der Natur einzudämmen. Am Ende müsste eine Vereinbarung stehen, um eine Krise zu stoppen, die ebenso existenzbedrohend ist wie die Erderhitzung. Dass die Selbsterhaltungskräfte der Natur nicht endlos sind, zeigt die Auslöschung der Wandertaube.

Noch im 19. Jahrhundert hatten gigantische Schwärme von Ectopistes migratorius, wie die Wandertaube mit wissenschaftlichem Namen heißt, den Himmel über Nordamerika stundenlang verdunkelt. Der Waldläufer, Tierpräperator, Ornithologe und Naturmaler John James Audubon (Standardwerk: „The Birds of America“) beobachtete im Herbst 1813 in Kentucky: „Die Luft war im wahrsten Sinne mit Tauben gefüllt. Die mittägliche Licht beschattet wie bei einer Sonnenfinsternis. Kot regnete vom Himmel, ein bisschen so wie schmelzender Schnee. Und das kontinuierliche Rauschen der Schwingen lullten meine Sinne ein … Die Tauben zogen immer noch in unverminderter Zahl – und das dauerte noch drei weitere Tage an.“

Es gibt eine Reihe von voneinander unabhängigen Berichten dieser Art. Die Brutkolonien der Wandertauben sollen Hunderte Quadratkilometer groß gewesen sein. Die riesigen Wälder Nordamerikas boten genügend Platz. Als Nahrung dienten den Tauben Bucheckern, Eicheln, Nüsse und Beeren.

Schon die Ureinwohner Amerikas stellten den Tauben nach. Sie liebten besonders die Jungtiere. Deren Fett lagerten sie ein und nutzten es als Butter. Gefährdet war die Wandertaube in ihrem Bestand zu diesem Zeitpunkt nicht.

Die Wandertaube war der Feind

Dann kamen die europäischen Siedler und rodeten Wälder in großem Stil. Die Wandertaube war ihr erklärter Feind. Sie fraß Saaten auf, und sie zerstörte Ernten. Das große Schlachten begann.

Auch davon berichtet der Vogelzeichner Audubon: „An den Ufern des Ohio wimmelte es von Männern und Jungen, die ununterbrochen auf die beim Überqueren des Flusses niedriger fliegenden Pilger schossen … Über eine Woche oder länger aß die Bevölkerung kein anderes Fleisch als das der Tauben … Eine Menge Menschen mit Pferden und Wagen, Gewehren und Munition hatten bereits an den Waldrändern ihre Lager aufgeschlagen. Zwei Farmer aus der Umgebung des über hundert Meilen entfernten Russellville hatten über dreihundert Schweine hergetrieben, um sie mit den zu schlachtenden Tauben zu mästen. Hier und da sah man Leute inmitten großer Haufen bereits erlegter Tauben beim Rupfen und Einsalzen.“

Ausgestorben: eine ausgestopfte Wandertaube. © Quelle: picture alliance / blickwinkel/R. Koenig

Die Todesarten der Tauben waren mannigfach. Sie wurde keineswegs nur mit Schrotflinten vom Himmel geholt. Die Jäger stocherten mit langen Stäben nach den Nestern, oft Dutzende davon auf einem einzigen Baum. Sie zündeten Gras und Schwefel unter den Bäumen an. Sie setzten sie in Brand oder fällten sie. Beliebt war es auch, Saatkörner mit Alkohol zu tränken und die benebelten Vögel einzusammeln.

Der technologische Fortschritt machte den Tauben endgültig den Garaus. Tauchte irgendwo einer der letzten gewaltigen Schwärme auf, wurde die Nachricht per Telegraf verbreitet. Hobbyjäger reisten per Eisenbahn an, die inzwischen das riesige Land verband.

Wandertauben fässerweise nach New York gebracht

Fässerweise wurden die Tauben in die großen Städte bis an die Küsten geliefert. In feinen New Yorker Restaurants galt das Fleisch der Vögel als Delikatesse. Die Zahlen der erbeuteten Tiere klingen unvorstellbar: Ein einzelner Jäger soll demnach noch 1878 drei Millionen Vögel verkauft haben.

Als die Population zusammenbrach, reagierte der US-Kongress. Er verabschiedete das Lacey-Gesetz, benannt nach dem republikanischen Abgeordneten John F. Lacey, der sich zuvor auch schon für den Schutz des Yellowstone-Nationalparks starkgemacht hatte. Im Jahr 1900 trat das Gesetz in Kraft, das den Bestand von Wildtieren und Pflanzen sichern sollte – eines der ersten Vereinbarungen dieser Art in den Vereinigten Staaten.

Martha und ihre Artgenossen konnten davon nicht mehr profitieren. Wandertaubenpaare legten pro Jahr nur ein Ei. In ihren riesigen Kolonien war es noch egal, wie viele Jungtiere zur Beute von Feinden wurden. Doch je kleiner die Population wurde, desto eher wurde der Nachwuchs einer ganzen Brutsaison gefressen.

Am 24. März 1900 schoss Press Clay Southworth, ein Junge aus Ohio, die letzte frei lebende Taube mit einer Luftpistole vom Himmel. Von nun an vegetierten die letzten Exemplare in amerikanischen Zoos. Die Zucht in Käfigen schlug fehl.

Womit der beunruhigende Beweis erbracht war: Eine noch so große Population garantiert nicht den Fortbestand der Art. Ein ähnliches Schicksal wie die Wandertaube erlitt der amerikanische Bison, der einst in riesigen Herden über die Prärien gezogen und nun beinahe ausgerottet war.

Heute sind in Museen rund um den Globus mehr als 1000 ausgestopfte Exemplare von Wandertauben zu bestaunen. Allein in Deutschland sollen es mehr als 50 sein. Im hannoverschen Landesmuseum zum Beispiel sitzt die Taube zwischen Riesenalk und Karolinasittich, zwei ebenfalls lange schon ausgerotteten Vogelarten.

Es gibt Anstrengungen, Wandertauben mittels Gentechnik nachzuzüchten. Den Himmel über Amerika verdunkeln dürften sie aber nie wieder. Einen Lebensraum, wie die Taube ihn braucht, gibt es nicht mehr. Und zeugt dieses Ansinnen nicht wiederum vom menschlichen Allmachtwahn? Wird dabei nicht Energie vergeudet, die viel sinnvoller gebraucht wird, heute vom Aussterben bedrohten Arten zu retten?

Bei der Weltnaturkonferenz in Montreal geht es darum und um noch viel mehr: Vertreter aus 196 Nationen wollen noch vor Weihnachten einen Vertrag zum Schutz der Natur unterzeichnen. Das erhoffte globale Biodiversitätsabkommen (Global Biodiversity Framework) könnte die letzte Chance sein, unseren Planeten zu retten, wie Beobachter sagen.

Der Druck auf die Teilnehmer ist riesig, das Gelingen nach allen Erfahrungen allerdings ebenso fraglich wie bei dem vor Kurzem zu Ende gegangenen Klimagipfel in Ägypten. 30 Prozent der Erd- und Meeresoberfläche sollen bis 2030 als Schutzzonen ausgewiesen werden (bisher sind es nur 17 beziehungsweise 7 Prozent). Der Pestizideinsatz soll um zwei Drittel verringert werden.

Länder mit großer Artenvielfalt vor allem auf der südlichen Halbkugel sollen von Industrieländern entschädigt werden, damit sie die letzten Naturrefugien auf diesem Planeten erhalten. Und dabei war von einem veränderten Konsumverhalten noch gar nicht die Rede.

Bislang hat die internationale Staatengemeinschaft versagt, die ökologische Wende einzuleiten. Sie hat kein einziges der früher schon vereinbarten Ziele umgesetzt. Jagd und Fischhang sind immer noch alles andere als nachhaltig. Urwälder wie am Amazonas werden immer noch abgeholzt. Düngemittel verseuchen Böden.

Von dem postulierten Leben im Einklang mit der Natur ist die Menschheit weiter entfernt denn je. Wir erleben gerade das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit.

Jeder achten Vogelart auf der Erde droht das Verschwinden. Die Wandertauben in den Museen könnten bald von noch mehr ausgestorbenen gefiederten Geschöpfen in Vitrinen umgeben sein.

Martha immerhin kommt das zweifelhafte Privileg zu, dass ein Gedicht an sie erinnert. Es trägt den Titel „Dem ehemals häufigsten Vogel der Welt“.