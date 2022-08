Der Präsident des ukrainischen Parlaments, Ruslan Stefantschuk, gibt sich siegesgewiss. Der russische Angriffskrieg gegen sein Land könne nur mit einem Sieg der Ukraine enden, sagt er im RND-Interview. Er sieht Russland als terroristischen Staat, der von „unverantwortlichen Handlungen“ abgehalten werden muss.

Berlin. Wenn Ruslan Stefantschuk (46) mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auftritt, könnte man meinen, er sei der Bodyguard. Der zwei Meter große ukrainische Parlamentspräsident wirkt auf jeden Fall nicht wie ein Hochschullehrer, was er vor seiner politischen Karriere einmal war. Beim Interview via Zoom mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sitzt der zweitwichtigste Mann des Landes, der im Falle von Selenskyjs Tod das Kommando übernehmen würde, in olivgrüner Uniform an seinem Schreibtisch in Kiew und gibt bereitwillig Auskunft.

Herr Stefantschuk, seit fast sechs Monaten ist Ihr Land einem brutalen Angriffskrieg durch Russland ausgesetzt, wie lange wird das noch so weitergehen?