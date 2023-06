Ein plüschiger Empfang für Peking

Berlin. Noch gibt es sie nicht, die China-Strategie der Bundesregierung. Aber wenn man die Regierungs­konsultationen zum Maßstab nimmt, dann wird sie plüschig ausfallen, mit kleinen, gut versteckten Kanten.

Man müsse im Umgang mit China die Balance wahren zwischen Kritik und Kooperation, hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Vorfeld des Zusammentreffens erklärt. Nun empfing er die Gäste aus Peking mit einem Wohlfühlprogramm. Pünktlich zur Ankunft in Deutschland wurde nach längerem Vorlauf der Vertrag für den umstrittenen Einstieg des chinesischen Konzerns Cosco beim Containerhafen Tollerort in Scholz’ Heimatstadt Hamburg unterschrieben. Scholz versicherte, man wolle den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas nicht behindern, und milderte neue Forderungen der EU-Kommission nach mehr staatlicher Kontrolle der Wirtschafts­beziehungen ab. Auf eine gemeinsame Erklärung wurde verzichtet, möglicherweise hätte man sich über Formulierungen streiten müssen.

Da wollen zwei etwas voneinander

Gewiss, der Kanzler flocht Kritik in sein Statement beim Auftritt mit Li Qiang. Er mahnte China, sich mehr einzusetzen für ein Ende des Ukraine-Kriegs, forderte einen verantwortungsvolleren Umgang mit seinen Schuldnerstaaten und weniger Gängelungen für ausländische Unternehmen in China. Aber Scholz blieb dabei vorsichtig, tastend. Die klareren Ansagen machte parallel der Verfassungsschutz, der China in seinem Jahresbericht als Hauptquelle für Wirtschaftsspionage ausmachte. Scholz drang zwar auf Pressefreiheit in China, Journalistenfragen waren nach den Statements allerdings nicht zugelassen – eine Ironie sondergleichen, die den scholzschen Worten die Ernsthaftigkeit nahm.

Chinas Ministerpräsident Li Qiang revanchierte sich für die Schonung durch den Kanzler mit freundlichen Worten zu Freundschaft und Zusammenarbeit. Dass ihn seine erste Auslandsreise nach Deutschland führt, wird in der Bundesregierung zufrieden als wichtiges Symbol vermerkt.

Es ist klar: Da wollen zwei etwas voneinander, in diesem Fall zwei Länder.

China muss ökonomisch wieder Tritt fassen

So ist es ja auch: China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands – davon lässt sich schwer loskommen, bei allem Beschwören der notwendigen Risikostreuung als Lehre aus der Öl- und Gasabhängigkeit von Russland. Laptops und Smartphones kommen vor allem aus China – und auch immer mehr E‑Autos. Außerdem: Wenn es etwas werden soll mit dem Klimaschutz, muss China als bevölkerungsreichstes Land der Welt zwingend mitziehen. Und die Führung unter Präsident Xi Jinping scheint die einzige, die möglicherweise noch Zugang findet zur Wahnwelt von Russlands Präsident Wladimir Putin – von Autokrat zu Autokrat sozusagen. Allerdings ist bislang reichlich wenig passiert.

Auf der anderen Seite muss China nach drei Jahren pandemiebedingter Abkoppelung zusehen, ökonomisch wieder Tritt zu fassen. Es wirbt um Investitionen. Die erfolgs- und rekordfixierte chinesische Staatsführung, die für das Land eine führende globale Rolle beansprucht, sieht sich unter Rechtfertigungszwang. Li Qiang war es durchaus ein Anliegen, auf angeblich gute Wirtschaftsdaten hinzuweisen.

Konfliktvermeidung ist kein Wert an sich

Scholz ist, von Ausnahmen abgesehen, kein lautstarker Polterer. Er setzt auch in anderen Zusammenhängen auf Diskretion und äußerste öffentliche Zurückhaltung. Und man kann durchaus der Meinung von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sein, dass Konfrontation nicht zum Ziel führt. Sie kann auch Wege verbauen.

Konfliktvermeidung ist allerdings kein Wert an sich. Deutschland muss seine Maßstäbe klar benennen. Wenn es darum geht, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu vermindern, braucht es Ansagen, um Unternehmen von neuen Wegen zu überzeugen.

Die China-Strategie muss all dem Rechnung tragen. Und den Plüsch weglassen.