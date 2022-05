Deutsche Bahn: 9-Euro-Ticket bereits über eine Million Mal verkauft

Seit Montag verkauft die Deutsche Bahn 9-Euro-Tickets. In knapp zwei Tagen hat sie nach eigenen Angaben mehr als eine Million davon verkauft.

München: Zahlreiche Menschen stehen am Hauptbahnhof neben einem Regionalzug auf einem Bahnsteig. Im Vordergrund steht ein Fahrkartenautomat. (Symbolfoto)

Berlin.Die Nachfrage nach den 9-Euro-Tickets bleibt hoch: Allein über die Digitalkanäle der Deutschen Bahn sind von Montag bis Dienstag mehr als eine Million Sonderfahrkarten verkauft worden, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Die Last auf den Servern sei weiter hoch, hieß es von der Bahn. Fehlermeldungen seien nicht ausgeschlossen. Auch viele andere Verkehrsverbünde hatten am Montag von einem Ansturm auf die Tickets berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo lohnt sich das 9-Euro-Ticket? Ab dem 1. Juni kann man mit dem 9-Euro-Ticket in ganz Deutschland im öffentlichen Nahverkehr fahren. Doch für wen lohnt es sich eigentlich? © Quelle: dpa

Viele Verbünde boten die Fahrkarten auch schon in den Tagen davor an. Die Tickets sind für die Monate Juni, Juli und August für jeweils 9 Euro erhältlich. Mit ihnen können Fahrgäste in den jeweiligen Monaten bundesweit unbegrenzt im öffentlichen Personennahverkehr fahren.

RND/dpa