Deutsche Bahn: CDU und CSU schlagen Aufspaltung vor

Die Nacht im Überblick

Selenskyj fordert Nato-Sicherheitsgarantien noch „vor unserem Beitritt“

Angesichts des russischen Angriffskriegs strebt die Ukraine einen beschleunigten Nato-Beitritt an. Schon vorher aber brauche sein Land Sicherheitsgarantien, sagte Präsident Selenskyj am Samstagabend. Lesen Sie im Folgenden ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.