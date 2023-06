Verspätungen bei der Deutschen Bahn – das sind die Gründe

Berlin. Immer weniger Züge der Deutschen Bahn erreichen pünktlich ihr Ziel. Besonders der Fernverkehr ist aktuell von Verspätungen betroffen. Im Mai waren nur 65,5 Prozent der ICE- und IC-Züge pünktlich. Im Vormonat waren es noch 70,3 Prozent. Die DB begründet diesen Rückgang mit den vielen Bauarbeiten im Schienennetz. 50.000 Bahnschwellen habe die Bahn im Mai ausgetauscht. Auch der Fahrgastverband Pro Bahn nennt die veraltete Infrastruktur und daraus folgende Bauarbeiten mit Streckensperrungen und Umleitungen als Ursache vieler Verspätungen. Zusätzlich liegt die Auslastung des Streckennetzes nach Angaben der DB derzeit bei 125 Prozent. Auch Pro Bahn konnte beobachten, dass mehr Menschen die Bahn nutzen. „Der Fernverkehr ist deutlich voller“, sagt Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands.

„Nicht nur am Freitagnachmittag und am Sonntagabend sind die Bahnen ausgelastet, das kann zum Beispiel auch an einem Dienstag passieren“, sagt Naumann weiter. Seinen Angaben zufolge kommt es im Fernverkehr am meisten an den Knotenpunkten Köln und Frankfurt zu Verspätungen und teilweise zu Ausfällen von Zügen. Auch Hamburg sei als Knotenpunkt betroffen, aber die Auswirkungen auf das Schienennetz seien dort nur gering, weil viele ICE-Züge dort enden. Zudem fehlt laut Pro Bahn Werkstattpersonal im Süden Deutschlands. Das führe zu einer verspäteten Bereitstellung vieler Fernverkehrszüge.

Naumann: Auch Verhalten von Reisenden sorgt für Verspätung

Die starke Auslastung der Bahnen sei ein zusätzlicher Grund für Verspätungen. „Viele Informationen, die von der Bahn gegeben werden, nehmen die Fahrgäste nicht auf“, sagt Naumann. So kann zum Beispiel der Einstieg länger dauern, weil viele Fahrgäste zunächst in bereits volle Waggons wollen. Das kann laut Naumann zu Stresssituationen für die Mitfahrenden führen. Im Nahverkehr kritisiert der Fahrgastverband, dass es in den Zügen zu wenig Platz zum Abstellen ihrer Fahrräder gibt. Gleichzeitig sagt Naumann aber auch: „Viele Unkundige stehen an falscher Stelle oder nehmen Satteltaschen nicht ab, wodurch weniger Platz für andere bleibt.“ Wenn zu wenig Platz für ein weiteres Fahrrad in einem Zug ist, könne die Mitnahme verweigert werden. „Manche regen sich darüber auf und diskutieren“, sagt Naumann. Auch das könne zu einer Verspätung führen.