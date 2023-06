Deutsche Brigade in Litauen: die Schwachen schützen

Boris Pistorius ist seit bald einem halben Jahr Verteidigungsminister. Währenddessen war er zweimal in Litauen, Anfang März und am Montag. Allerdings hatte der SPD-Politiker jetzt eine echte Nachricht im Gepäck. Pistorius will eine 4000-köpfige Brigade dauerhaft in dem baltischen Staat stationieren. Damit gibt er der veränderten geopolitischen Lage infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine ebenso nach wie dem vehementen Druck der politisch Verantwortlichen in Vilnius.

Die Entscheidung ist richtig. Denn so wie die USA für die alte Bundesrepublik als Schutzmacht fungierten, fungiert Deutschland heute als Schutzmacht für Litauen. Und das aus gutem Grund. Das kleine Land fürchtet sich, weil es eingekeilt ist zwischen der russischen Exklave Kaliningrad einerseits und Belarus, das sich mehr und mehr zum Vasallen Moskaus entwickelt, andererseits. In Litauen, dessen reguläre Armee nicht einmal 20.000 Köpfe zählt, wird deutsche Führung regelrecht herbeigesehnt.

Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg ist nicht, dem Aggressor nachzugeben

Freilich wird es noch ein paar Jahre dauern, bis sich die Brigade tatsächlich in Litauen befindet. Pistorius hat die Voraussetzungen genannt. Es braucht Kasernen, Übungsmöglichkeiten und Munitionsdepots. Erst wenn die vorhanden sind, werden die deutschen Soldaten kommen – und irgendwann vielleicht das werden, was die Briten einst in Pistorius‘ Heimatstadt Osnabrück waren: vertraute Alliierte. Es gibt überdies Skepsis in der Truppe, ob der Plan logistisch und finanziell überhaupt realisierbar ist.

Fest steht: Jene, die dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf den propagandistischen Leim gehen, tun stets so, als ergebe sich aus dem Zweiten Weltkrieg lediglich eine Verantwortung gegenüber Russland. Polen, die baltischen Staaten, aber auch die Ukraine zeigen, wie falsch das ist. Die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg kann nicht sein, einem Aggressor nachzugeben. Die Lehre muss lauten, die Schwachen gegen den Aggressor zu schützen.