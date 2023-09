Wie es um die deutsche Einheit steht

Berlin. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung stellte am Mittwoch erstmal das Positive in den Vordergrund. Die deutsche Einheit sei ein „unfassbarer Gewinn“, sagte der Sozialdemokrat Carsten Schneider bei der Vorstellung des neuen Jahresberichts zum Stand der Dinge zwischen Ost- und Westdeutschland.

Zwar gebe es da die große Herausforderung des demografischen Wandels und des daraus resultierenden Fachkräftemangels. Sie werde wegen der zunehmenden Alterung der Ost-Gesellschaft jedes Jahr größer. Zugleich gebe es aber Fortschritte – auf dem Arbeitsmarkt, bei der Rente, beim Bürgergeld. Ohnehin sei der Osten vielfältig, so wie die ganze Bundesrepublik vielfältig sei.

Laut der Umfragen ist die Unzufriedenheit in Ostdeutschland so groß wie nie

Tatsächlich ist die Lage paradox. Denn nimmt man die Umfragen zum Maßstab, dann ist die Unzufriedenheit in Ostdeutschland so groß wie nie. Im Vorfeld der im nächsten Jahr stattfindenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen liegt die AfD dort mit jeweils deutlichem Abstand vorn. Einer Sahra-Wagenknecht-Partei, mit deren Gründung gerechnet wird, werden ebenfalls gute Chancen eingeräumt. Damit geraten CDU, SPD, Grüne und FDP zunehmend in Bedrängnis. Die Bildung demokratischer Regierungen gegen die AfD wird schwieriger.

Demgegenüber steht die reale Entwicklung, die, folgt man dem Bericht zur deutschen Einheit, überwiegend aufwärts zeigt. So verweist Schneider darauf, dass der Anteil der Erwerbstätigen an den Erwerbsfähigen zwischen 15 und 65 Jahren in Ostdeutschland mittlerweile bei 80,3 Prozent liege, in Westdeutschland aber nur bei 79,2 Prozent. Auch sei das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte angewachsen. Das Steueraufkommen der ostdeutschen Länder habe sich von 1995 bis 2022 verdreifacht, in Berlin und Westdeutschland in demselben Zeitraum hingegen bloß verdoppelt.

Schließlich entwickelt sich laut Bericht auch das bürgerschaftliche Engagement gut. Die Quote der Engagierten erreicht demnach im Osten mit 37 Prozent fast das westdeutsche Niveau von rund 40 Prozent. Bei der Infrastruktur gelten die Ost-West-Unterschiede mittlerweile insgesamt als eher gering – geringer jedenfalls als die Unterschiede zwischen Stadt und Land.

Viele Großinvestitionen der Industrie finden aktuell in Ostdeutschland statt

Der Bericht hebt denn auch das aus der Sicht des SPD-Politikers politisch Erreichte hervor: die Rentenanpassung zum 1. Juli 2023 und die Angleichung der Rentenwerte in Ost und West, die noch stärkere Ausrichtung des gesamtdeutschen Fördersystems für strukturschwache Regionen auf die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, die zehn Milliarden Euro Fördermittel aus Töpfen der Europäischen Union oder die Entscheidung für die Errichtung eines „Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ in Halle.

Fest steht, dass Großinvestitionen der Industrie derzeit vielfach nicht in Westdeutschland stattfinden, sondern in Ostdeutschland, auch weil es dort schlicht mehr Platz gibt. Während das Tesla-Werk von Elon Musk in Brandenburg bereits steht, plant der Chiphersteller Infineon ein Werk in Dresden, Intel siedelt sich in Magdeburg an. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach kürzlich im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) von aktuell 20 avisierten Großprojekten in Ostdeutschland mit einem Investitionsvolumen von über 50 Milliarden Euro. Da schloss der Ostbeauftragte am Mittwoch an. Er lobte „Zukunftsinvestitionen in extremem Ausmaß, so wie es so bisher nicht gegeben hat“.

Pellmann: „Von einer Einheit bei Löhnen und Wirtschaftskraft ist das Land noch immer Lichtjahre entfernt“

Seine Zufriedenheit teilen trotzdem nicht alle. Die Sprecherin der ostdeutschen Grünen-Bundestagsabgeordneten, Paula Piechotta, sagte: „Es gilt weiter, dass 30 Jahre nicht vollständig ausgleichen können, was in über 40 Jahren Teilung und den 1990er-Jahren an Unterschieden aufgelaufen ist.“ Zwar seien die Unterschiede zwischen Ost und West inzwischen manchmal kleiner als die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Das liege aber vor allem an einer aufgehenden Schere zwischen Stadt und Land in Ostdeutschland, etwa bei der zuletzt gerade im ländlichen Osten am deutlichsten gesunkenen Lebenserwartung von Männern in den Corona-Jahren.

Sören Pellmann von der Linken äußerte sich scharf. „Die Ostdeutschland-Bilanz der Bundesregierung zur Halbzeit der Legislaturperiode ist verheerend“, sagte er. So sei der gesellschaftliche Zusammenhalt 33 Jahre nach der Einheit brüchig wie lange nicht. „Von einer Einheit bei Löhnen und Wirtschaftskraft ist das Land noch immer Lichtjahre entfernt.“ Und da Ostdeutsche unverändert über deutlich weniger Einkommen und Vermögen verfügten, seien sie von der Inflation besonders betroffen.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung: Carsten Schneider bei der Vorstellung des Berichts. © Quelle: IMAGO/Political-Moments

Unionsfraktionsvize Sepp Müller beklagte: „Anstatt den wirtschaftlichen Aufschwung hervorzuheben, werden zu Beginn des Berichts parteipolitische Eckpunkte der aktuellen Ampelregierung wie das Bürgergeld hervorgehoben.“ Ferner fehlten Impulse für die Strukturwandelregionen und bei der ärztlichen Versorgung auf dem Land. Die weit auseinander gehende Einkommens- und Vermögenssituation bleibe unerwähnt.

An Carsten Schneiders Bilanz ändert das im Wesentlichen nichts. „Wir können uns in Deutschland freuen“, sagte der Ostbeauftragte über die Jahre seit 1990, „in beiden Teilen des Landes.“