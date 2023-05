﻿Deutsche EU-Polizeichefin im Niger zieht Bilanz – mehr Aufmerksamkeit für die Sahelzone

Niamey. Frau Pittelkau, Sie sind seit fünf Jahren im Niger, jetzt scheiden Sie als Leiterin der dortigen zivilen EU-Mission Eucap Sahel aus. Warum, meinen Sie, sollten die Menschen in Europa sich für die Situation in dem Tausende Kilometer entfernten westafrikanischen Land interessieren?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da wäre zum einen das Migrationsthema, das wir in Deutschland in den Jahren 2007, 2015 und jetzt wieder haben. Ich glaube, es wäre wichtig, Problemfelder, die unweigerlich auf uns zukommen, frühzeitig zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen. Insofern denke ich, dass Europa und insbesondere auch die Deutschen sich dafür interessieren sollten, was sich auf anderen Kontinenten abspielt – besonders dann, wenn es einen Einfluss auf unser eigenes Leben hat. Für mich als Polizeibeamtin steht die Migrationsproblematik hier im Niger allerdings nicht im Vordergrund. Ich schaue sehr stark auf das Thema Terrorismus und Terrorismusbekämpfung, und das sehe ich durchaus als problematisch an.

Beendet ihre Tätigkeit in Niger: Antje Pittelkau. © Quelle: Auswärtiges Amt

Wie kann Ihre Mission zur Lösung dieser Probleme beitragen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eucap ist keine Polizeimission oder Trainingsmission, sondern eine Mission zum Aufbau von Fähigkeiten der nigrischen Sicherheitskräfte. Wir versuchen, gemeinsam mit den Nigrern Lösungsmodelle zu entwickeln, die nachhaltig sind. Wir haben deshalb gefragt: Wo sind eure Prioritäten? Der damalige Innenminister und heutige Präsident Mohamed Bazoum hat gesagt: „Wir müssen unsere Sicherheitskräfte mobil machen.“ Die Antwort hat mit einem überschaubaren Projekt der Polizei angefangen, aus dem dann ein Konzept für alle Sicherheitskräfte im Niger geworden ist. Dieses „Konzept der mobilen Kräfte“ ist das Herzstück der Arbeit unserer Mission geworden. Jetzt haben wir sechs mobile Einheiten, die in diesem sehr großen Land für Sicherheit sorgen, am Ende sollen es mindestens zwölf werden. Mit ihrer Mobilität und Flexibilität können sie besonders in Gegenden mit bislang relativ schwacher staatlicher Präsenz Sicherheit gewährleisten. Wir reden über Polizeikräfte, das heißt, das sind Kräfte, die durch ihre ständige Präsenz vor Ort tatsächlich für die Bevölkerung da sind.

Welche Faktoren bedrohen denn die Sicherheit der Bevölkerung im Niger?

Die Bedrohung liegt eindeutig im Bereich des islamistischen Terrorismus sowie im Bereich der organisierten Kriminalität. Dazu zähle ich auch alle Schmuggelaktivitäten. Und natürlich haben wir hier weiterhin ein Problem in der irregulären Migration. Alle diese Themenfelder fallen in unser Mandat, das wir von den EU-Staaten bekommen haben. Mit unserer Mission sollen wir die Sicherheitskräfte, die dem Innenminister unterstellt sind, dazu befähigen, dass sie ihren Aufgaben professioneller nachkommen. Neben Training und Ausstattung geschieht das immer mehr vor allem durch strategische Beratung und Wissenstransfer.

Der Niger grenzt an Länder wie Burkina Faso oder Mali, aus Mali zieht in rund einem Jahr die Bundeswehr ab. Inwiefern beeinflusst die zunehmend instabile Lage in anderen Ländern der Sahelzone den Niger?

Wenn ich von einer Bedrohungssituation rede, gerade im Bereich Terrorismus, dann ist klar, dass das nicht nur ein Land betrifft, sondern immer eine Region. Also brauche ich natürlich auch immer einen Lösungsansatz für die gesamte Region. Das größere Problem, was wir zurzeit bei der Sicherheitslage haben, ist Burkina Faso, nicht in erster Linie Mali. Der Niger hingegen hat den Vorteil, eine gewählte Regierung zu haben, die auf Probleme reagiert. Hier gibt es einen Präsidenten, der sehr stark, sehr präsent ist, um das Land stabil zu halten. Daher kommt im Zusammenhang mit dem Niger auch der Begriff des „Stabilitätsankers“ in der Region.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND-Reporter im Niger: „Das Land kann die Menschen nicht mehr ernähren“ Nirgendwo wächst die Bevölkerung schneller als in dem westafrikanischen Land Niger – mit potenziell katastrophalen Folgen für das Land. © Quelle: RND

Bekommt die Sahelzone aus Ihrer Sicht genug Aufmerksamkeit in Deutschland?

Ich finde nicht. Wenn ich deutsche Zeitungen lese, sehe ich nicht viel über die Sahelzone. Und wenn ich mich mit Menschen in Berlin unterhalte und sage, ich arbeite in Afrika, dann sagen sie oft Südafrika. Ich sage dann, nein, ich bin in der Sahelzone, da gibt es kein Meer und auch nicht so viel Wasser, und es herrschen sehr schwierige Lebensbedingungen. Wenn ich dann frage: Haben Sie schon einmal vom Niger gehört? Dann sagen sie, Nigeria, natürlich! Das ist aber ein anderes Land.

Sie sind im Januar 2021 als erste deutsche Polizistin zur Leiterin einer internationalen EU-Mission ernannt worden. Das Bundesinnenministerium hat damals von einem Meilenstein zur stärkeren Beteiligung von Frauen in Friedensprozessen gesprochen. Wie sind Ihre Erfahrungen in dieser Rolle?

Ich bin seit 37 Jahren Polizistin, der Job war anfangs in Berlin immer männerdominiert. Ich will nicht sagen, dass ich mich daran gewöhnt habe, aber ich komme damit gut klar. So gut, dass ich mir hier im Niger nicht unnötige Gedanken dazu mache. Zugleich habe ich sehr viele positive Rückmeldungen von Kolleginnen bekommen, die mir gesagt haben, wie wichtig es sei, dass eine solche Mission jetzt eine Frau als Chefin habe. Das hat eine gewisse Vorbildfunktion, und wir brauchen in zivilen Missionen der Europäischen Union natürlich sehr viel mehr Frauen. Insofern hoffe ich, dass es dazu beiträgt, dass wir mehr Frauen rekrutieren können. Doch da reicht es nicht aus, nur eine Antje Pittelkau an der Spitze zu haben, sondern dafür braucht es Konzepte.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie sieht es mit Ihrer Nachfolge aus?

Was schön für mich zu wissen ist, dass mir mit Katja Dominik, derzeit Vizeleiterin der EU-Polizeimission in den Palästinensergebieten, eine Frau nachfolgt. Ich habe von einem hohen Mitglied in der nigrischen Regierung eine Kurznachricht bekommen, man habe gehört, es sei eine Deutsche, die kommen werde, und man freue sich riesig.

Können Sie schon sagen, was Sie in Zukunft in Berlin machen werden?

Die fünf Jahre hier sind eine sehr lange und anstrengende Zeit gewesen. Ich fange nach dem Sommer an, darüber nachzudenken, was ich künftig machen könnte. Vielleicht gibt es noch etwas ganz anderes, was man in seinem Leben machen kann.