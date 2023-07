Das Hoch der deutschen Maschinenbauer in China ist vorüber

Peking. Es ist erstaunlich, wie schnell sich die Stimmung auf dem chinesischen Markt drehen kann. „Hätten Sie mich im Februar gefragt, dann hätte ich für dieses Jahr noch fest mit einem zweistelligen Wachstum gerechnet“, sagt Karl Haeusgen, der als VDMA-Präsident (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) die vielleicht wichtigste deutsche Wirtschaftsbranche vertritt. Doch auch der Maschinenbau leidet im Reich der Mitte mehr denn je unter der schleppenden Konjunkturerholung, den geopolitischen Risiken und einem zunehmend nationalistischen Marktklima. Dementsprechend haben sich auch die Prognosen der erfolgsverwöhnten Branche eingedunkelt: Für 2023 rechnet Haeusgen trotz der schwachen Ausgangslage nur mit maximal 3 Prozent Zuwachs, wenn überhaupt.

Der Unternehmer befindet sich derzeit auf China-Besuch, um nach drei Jahren Null-Covid-Isolation die Beziehung der deutschen Maschinenbauer zur Volksrepublik neu auszurichten. Die Gastfreundlichkeit, die ihm während der Regierungsgespräche geboten wird, ist beeindruckend: Selbst der Handelsminister lud den 57-Jährigen zum ausführlichen Treffen. Die Gesprächsatmosphäre sei betont herzlich, betont Haeusgen.

Haeusgen: China verfolgt unter Xi eine „nationalisierende Industriepolitik“

Doch das grundlegende Problem kann auch die Charmeoffensive der Pekinger Parteikader nicht überdecken: „Wir haben ganz lange einen lemminghaften Aufstieg in China erlebt. Daraus ist ein Klumpenrisiko entstanden“, sagt der 57-Jährige. Und dabei zählt der Maschinenbau zur vielleicht letzten großen Industriesparte, die weiterhin eine positive Handelsbilanz gegenüber China erzielt. Doch man gibt sich keinerlei Illusionen hin, dass dies so bleiben wird.

Denn die Zeichen der Zeit sind unübersehbar. Unter Xi Jinping verfolgt die chinesische Regierung eine zunehmend „nationalisierende Industriepolitik“, wie der VDMA-Präsident attestiert. Dabei werden die heimischen Staatsunternehmen mithilfe von Subventionen und teils subtilen, aber eindeutig wettbewerbsverzerrenden Steuerungsmaßnahmen groß gezüchtet, um die ausländische Konkurrenz vom Markt zu drängen.

Jenen Paradigmenwechsel bekommt insbesondere die deutsche Autowirtschaft zu spüren, die im Zuge der Verkehrswende vom Marktführer zum Abgehängten degradiert wurde. Die Entwicklung hat zwar auch damit zu tun, dass die Deutschen die E-Mobilität zunächst verschlafen haben und auch im Vergleich zu den chinesischen Firmen keine derart brutale Arbeitsdisziplin einfordern können. Aber das ist eben nur ein Teil der Wahrheit: Der chinesische Staat hat die vielleicht erste weltweit erfolgreiche Wirtschaftssparte des Landes mit einer zutiefst protektionistischen Industriepolitik forciert und auf Jahrzehnte geplant.

Ingenieure: Als Investitionsstandort ist China mittlerweile verdrängt worden

Viele Mittelständler waren von den Fünfjahresplänen der Zentralregierung bislang wenig beeinflusst, sie flogen vielmehr unter dem Radar – vor allem auch, weil sie sich auf nischige Industriesparten spezialisierten. Doch immer häufiger geraten auch diese, meist fernab der Öffentlichkeit, zum Ziel diskriminierender Regulierungen: Seit etwa die chinesische Regierung vor etwa drei Jahren die technischen Bestimmungen für Brandschutztechnik angepasst hat, bekam in der gesamten Branche kein deutscher Unternehmer mehr einen einzigen öffentlichen Auftrag zugeteilt.

Der Stimmungswandel schlägt sich ganz direkt in den Resultaten der aktuellen VDMA-Mitgliederbefragung nieder: Während die Firmen vor allem in Europa (34 Prozent), den USA (22 Prozent) und in Indien (17 Prozent) in den nächsten fünf Jahren ihre Produktionskapazitäten aufbauen wollen, steht China mit lediglich 11 Prozent abgeschlagen dar. Über die Hälfte der Maschinenbauer gab zudem an, dass sich die Standortattraktivität in der Volksrepublik zuletzt verschlechtert hat. Und auch als Investitionsstandort ist China mittlerweile von den USA und Indien verdrängt worden. Mehr noch: 45 Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass sie derzeit ihre China-Strategie wegen der geopolitischen Risiken und der schwachen konjunkturellen Lage anpassen wollen.