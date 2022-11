Deutsche Marine hilft skandinavischen Ländern beim Schutz kritischer Infrastruktur

China vor Scholz-Besuch: „Wir sind Partner, nicht Rivalen“

Bundeskanzler Olaf Scholz macht sich am Donnerstag auf den Weg nach China. Eine Stellungnahme zu seiner Reise kam in Fernost nicht wirklich gut an. „Wir lehnen es ab, dass China verleumdet und in Misskredit gebracht wird“, hieß es in einer Reaktion des chinesischen Außenamtssprechers.