„Er schwächt die Europäische Union“: Deutsche Politiker kritisieren Aussagen von Macron

Die Spannungen zwischen China und Taiwan wachsen wieder: Die jüngsten Militärmanöver Pekings in der Straße von Taiwan besorgen die politische Führung in Taipeh. Unterdessen sorgen Aussagen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Verhältnis Europas zu China und den USA für große Kritik in Deutschland.

Paris. Eine Sprecherin des Élyséepalasts hat die heftige Kritik an Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Taiwan und den USA zurückgewiesen. Macron habe oft gesagt, dass Frankreich nicht gleich weit von den USA und China entfernt sei, sagte sie am Dienstag. „Die USA sind unsere Verbündeten, wir teilen gemeinsame Werte.“

China hingegen sei Partner, Konkurrent und systemischer Rivale, mit dem man eine gemeinsame Agenda schaffen wolle, um Spannungen zu reduzieren und globale Fragen anzugehen, sagte die Sprecherin. Frankreich unterstütze beim Thema Taiwan zudem den Status quo. Macron habe Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping klar gesagt, dass die Taiwan-Frage durch Dialog geklärt werden müsse.

Macron und Von der Leyen besuchen Xi Jinping in China Im Mittelpunkt dürften die Wirtschaftspolitik sowie der russische Angriffskrieg in der Ukraine stehen. © Quelle: Reuters

Angesichts der Kritik wurde Macrons Rede zur Souveränität Europas am Nachmittag (16.10 Uhr) in Den Haag mit Spannung erwartet.

Macron warnt: Europa sollte weder Vasall der USA noch Chinas werden

Macron hatte in einem am Sonntag veröffentlichten Interview zum Konflikt um Taiwan gesagt: „Das Schlimmste wäre zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema Mitläufer sein sollten und uns an den amerikanischen Rhythmus und eine chinesische Überreaktion anpassen sollten.“ Eine Falle für die Europäer wäre es, an einem Moment der Klärung der eigenen strategischen Position in fremden Krisen gefangen zu sein. Europa drohe dann Vasall zwischen den USA und China zu sein, obwohl man ein dritter Pol sein könne.

In Deutschland wurden die Aussagen Macrons als Distanzierung von den USA gelesen und mitunter heftig kritisiert. CDU-Außenexperte Norbert Röttgen sagte am Dienstag im Deutschlandfunk: „Macron isoliert sich in Europa, er schwächt die Europäische Union, und er konterkariert ja das, was die Präsidentin der Europäischen Kommission in Peking gesagt hat.“

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai monierte in der „Bild“, Macrons Position wäre keine kluge Strategie für Europa. Die USA und Europa sollten eng zusammenarbeiten. SPD-Politiker Metin Hakverdi sagte dem „Tagesspiegel“ (Dienstagsausgabe): „Es ist ein schwerer Fehler, sich als Westen ausgerechnet im Umgang mit Peking spalten zu lassen.“

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch hingegen nannte Macrons Wunsch nach strategischer Unabhängigkeit für Europa im „Tagesspiegel“ ein erstrebenswertes Ziel, sofern es mit dem Ziel verbunden sei, die Friedensmacht der Welt zu werden.

China mit neuen Militärübungen in der Straße von Taiwan – Taipeh kritisiert mangelndes „Verantwortungsbewusstsein“

Die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen hingegen hat China wegen jüngster Militärübungen in der Straße von Taiwan kritisiert. Das Land habe nicht das Verantwortungsbewusstsein einer großen asiatischen Nation gezeigt, teilte Tsai am Dienstag mit. Mit den dreitägigen Übungen hatte China Vergeltung für ein Treffen Tsais mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, vergangene Woche in den USA geübt.

China habe die Pflege internationaler Beziehungen durch Taiwan als Vorwand für Militärübungen benutzt, sagte Tsai. Das Land habe damit für Instabilität gesorgt. „Das ist nicht die Haltung einer verantwortungsbewussten großen Nation in dieser Region.“

China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets

Peking betrachtet Treffen wie das zwischen Tsai und McCarthy als Ermutigung derjeniger, die sich für eine offizielle Unabhängigkeit Taiwans einsetzen. Taiwan und China sind nach einem Bürgerkrieg seit 1949 getrennt. Die chinesische Regierung betrachtet Taiwan als Teil ihres Staatsgebiets. Sie argumentiert, die Insel sei dazu verpflichtet, sich wieder mit dem chinesischen Festland zusammenzuschließen.

China sucht Taiwan international zu isolieren und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taiwan entschieden ab. Das Land hat in den vergangenen Jahren seine militärische Präsenz in der Gegend von Taiwan verstärkt. Fast täglich schickt es Kampfflugzeuge.

Der Konflikt um Taiwan ist ein zentrales Streitthema zwischen China und den USA. Washington hat sich seit 1979 der Verteidigungsfähigkeit der Insel verpflichtet, was bisher meist Waffenlieferungen bedeutete. Beobachter befürchten, an dem Streit könnte sich potenziell eine militärische Konfrontation zwischen den zwei Weltmächten entfachen.

Der staatliche chinesische Sender CCTV berichtete unter Berufung auf das chinesische Militär, bei den jüngsten Übungen sei simuliert worden, wie Taiwan abgeriegelt und wichtige Ziele getroffen würden. Das taiwanische Verteidigungsministerium teilte am Dienstag mit, es befänden sich noch acht chinesische Marineschiffe in den Gewässern in der Gegend der Insel.

