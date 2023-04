Heils Plan zur Entlastung der Paketboten hat einen Haken

Berlin. Der Vorrat an Katzenfutter ist alle und das Schleppen in den fünften Stock ohnehin zu anstrengend? Kein Problem. Ein paar Klicks und einige Tage später wird der Paketbote oder die Paketbotin das Gewünschte bis zur Tür bringen – auch wenn die Lieferung 25 Kilo oder mehr wiegt.

Bis zu einer Tonne müssen Zustellerinnen und Zusteller pro Schicht per Hand heben und tragen. Bandscheibenvorfälle, Schulter- und Knieprobleme sind die Folge. Von menschenfeindlichen Arbeitsbedingungen spricht die Gewerkschaft Verdi und fordert schon seit einiger Zeit eine Gewichtsbegrenzung von Paketen auf maximal 20 Kilogramm. Es ist lobenswert, dass sich Arbeitsminister Hubertus Heil dieser Forderung nun anschließt und eine Gesetzesänderung zur Entlastung der Beschäftigen in der Paketbranche in Aussicht stellt.

Viele Subunternehmen in der Branche tätig

Der Plan von Heil hat allerdings einen Haken. Denn es klingt zwar so, als sorge der SPD-Politiker nun tatkräftig für bessere Arbeitsbedingungen. Tatsächlich würde sich für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur wenig ändern. Denn ein Teil der Beschäftigten arbeitet nicht direkt bei den großen Paketdienstleistern wie DHL, Hermes oder DPD, wo Mindestlöhne, Arbeitszeiten und andere Schutzvorschriften in der Regel sauber eingehalten werden. Vielmehr wird in der Branche nach wie vor stark auf billig arbeitende Subunternehmen gesetzt, die die gesetzlichen Vorgaben nicht so genau nehmen und mitunter noch nicht einmal den Mindestlohn zahlen.

Dabei gibt es eine inzwischen bewährte Lösung: In der Fleischindustrie gilt seit Anfang 2021 ein Verbot von Leiharbeit und Werkverträgen. Für eine Übertragung dieser gesetzlichen Regelungen auf die Paketbranche machen sich bereits mehrere Bundesländer stark, darunter Bremen, Thüringen und Niedersachsen. Um prekäre Arbeitsbedingungen in der Paketbranche zu stoppen, reicht eine Gewichtsbeschränkung für Pakete nicht.