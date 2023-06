Bundeskanzler Scholz gegen Dumping-Lohn bei Zustellern

Live Alle Entwicklungen

Kreml: Verfahren gegen Wagner-Chef wird eingestellt – Prigoschin zieht nach Belarus

In Russland ist der Konflikt zwischen Regierung und der Wagner-Gruppe um Jewgeni Prigoschin eskaliert. Die Söldnertruppe hat die Stadt Rostow am Don besetzt und marschierte zunächst weiter Richtung Moskau. Am Abend machte die Wagner-Gruppe einen Rückzug. Der Krieg in der Ukraine wird derweil weiter fortgesetzt. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.