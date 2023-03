Nato-Patrouille: Deutsche und britische Jets fangen russisches Flugzeug ab

© Quelle: Uncredited/Ministry of Defence/A

In der Nähe des estnischen Luftraums

In der Nähe des estnischen Luftraums

London. Britische und deutsche Kampfjets haben ein russisches Flugzeug in der Nähe des estnischen Luftraums abgefangen. Das britische Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, die Eurofighter hätten einen Tag zuvor reagiert, weil ein russisches Tankflugzeug nicht mit der estnischen Flugsicherung kommunizierte. Die russische Maschine drang dabei nicht in den Luftraum des Nato-Landes ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Die deutsche und die britische Luftwaffe patrouillieren bis Ende April im Rahmen der sogenannten Nato Baltic Air Policing gemeinsam und reagieren auf unbekannte Flugzeuge im baltischen Luftraum. Oberstleutnant Scott Maccoll, Kommandeur des Expeditionsluftgeschwaders 140 der britischen Luftwaffe, sagte: „Es war großartig zu sehen, wie die britischen und deutschen Elemente als ein Team agierten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Staatsminister für die Streitkräfte und Veteranen im britischen Verteidigungsministerium, James Heappey, sagte, der gemeinsame Einsatz im Baltikum zeige deutlich die kollektive Entschlossenheit, jeder potenziellen Bedrohung der Nato-Grenzen entgegenzutreten.

Manöver in Zeiten erhöhter Spannungen

Solche Abfangmanöver sind Routine - schon vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine im vergangenen Jahr waren Nato-Flugzeuge an rund 400 Abfangmanövern pro Jahr beteiligt. Nach Angaben des deutschen Bundesverteidigungsministeriums handelte es sich bei dem Vorfall vom Dienstag um den 28. Einsatz von Flugzeugen der Luftwaffe seit der Stationierung deutscher Streitkräfte in Estland im vergangenen Sommer.

Absturz von US-Drohne sorgt für Spannungen zwischen USA und Russland Eine US-Aufklärungsdrohne ist nach Angaben aus Washington über dem Schwarzen Meer abgestürzt, nachdem sie von einem russischen Kampfjet gerammt worden war. © Quelle: Reuters

Der Zwischenfall ereignete sich jedoch inmitten erhöhter Spannungen nach einem Zusammenstoß zwischen einem russischen Jet und einer US-Drohne über dem Schwarzen Meer. Washington und Moskau äußerten sich widersprüchlich zu dem Vorfall vom Dienstag. Die USA erklärten, ein russischer Su-27-Kampfjet habe den Propeller einer Reaper-Drohne getroffen, die daraufhin zum Absturz gebracht worden sei. Russland sprach dagegen von einem scharfen Manöver der Drohne, das zu ihrem Absturz geführt habe.

RND/AP