Deutsche Wirtschaft plant für Wiederaufbau in der Ukraine

Feuerwehrleute arbeiten am 17. Oktober in Kiew in den Ruinen eines Gebäudes, das durch eine russische Drohne zerstört wurde.

Mit dem Positionspapier „Rebuild Ukraine“ gehen Wirtschaftsverbände in die 5. Deutsch-Ukrainische Wirtschaftskonferenz am Montag in Berlin. In dem Dossier geht es um dringend benötigte Soforthilfen, aber auch um langfristige Strategien zum Wiederaufbau des geschundenen Landes. Als Muster dient der Marshallplan zum Wiederaufbau Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hilfe der Vereinigten Staaten.