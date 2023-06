﻿Deutscher in iranischer Todeszelle: Tochter wirft Bundesregierung mangelndes Engagement vor

„Einen Schritt vom Galgen entfernt“

Jamshid Sharmahd ist iranischstämmiger Deutscher und wurde vor knapp drei Jahren laut seiner Familie aus Dubai in den Iran verschleppt. Dort sitzt er seit einem Schauprozess in einer Todeszelle. Seine Tochter sagt, er sei jetzt „einen Schritt vom Galgen entfernt“. Sie kritisiert, die Bundesregierung habe bei den Bemühungen um das Leben ihres Vaters „von Tag eins an alles falsch gemacht“.

