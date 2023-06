Studie zum Fachkräftemangel

Deutschland muss als Einwanderungsland attraktiver werden

In Deutschland mangelt es in vielen Sektoren an Fachkräften. Das inländische Potenzial habe man dabei bereits ausgeschöpft, resümiert eine Studie. Nun sei Deutschland darauf angewiesen, sich als Einwanderungsland attraktiver zu machen – doch da gibt es einige Baustellen.