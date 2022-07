Wer derzeit in Deutschlands Apotheken Saft für seine fiebernden Kinder will, geht oft leer aus. Schuld sind unterbrochene Lieferketten, Kostendruck und eine ungesunde Marktkonzentration. Der mit Abstand größte Hersteller macht wenig Hoffnung: Man könne nicht sagen, wann das Fiebermittel wieder zur Verfügung steht.

„Wir Apothekerinnen und Apotheker haben so ein Helfersyndrom“, sagt Gabriele Röscheisen-Pfeifer, die Inhaberin der Oldenburger Dobben-Apotheke, fast entschuldigend. Seit Wochen verbringt sie ihre Wochenenden und oft genug auch ihren Feierabend in ihrem Apothekenlabor. Sie mörsert dann Fiebertabletten zu Pulver, vermengt sie nach einer bestimmten Rezeptur aus einem Zentrallabor zu einem Saft. Fiebersaft für Kinder, um genau zu sein.

Den Wirkstoff Paracetamol könne man noch kaufen, sagt Röscheisen-Pfeifer im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), wenn auch nur „in größeren Gebinden, die man in einer Apotheke in zehn Jahren nicht aufbraucht“. Der ganz normale, industriell hergestellte Paracetamol-Fiebersaft für Kinder allerdings, der ist nicht mehr lieferbar. Schon seit Wochen. Quer durch die Republik. Die Eigenherstellung ist der einzig verbliebene Weg, um den Bedarf halbwegs zu decken. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einfachen Fiebersaft in meinem Leben noch mal selbst herstelle“, sagt die Apothekerin.

Fiebersaft. Wer Kinder hat, für den ist das sirupartige Mittel mit Erdbeer- oder Orangengeschmack und den Wirkstoffen Paracetamol oder Ibuprofen das Selbstverständlichste auf der Welt. Allein an Paracetamol-Säften verschreiben deutsche Kinderärztinnen und -ärzte rund eine Million Flaschen jährlich.

Die Sozialen Medien erzählen Geschichten vom fehlenden Saft

Und jetzt finden sich Geschichten wie diese in den Sozialen Medien: Ein einjähriges Mädchen bekam nach einer Corona-Infektion hohes Fieber, der Vater wollte Fiebersaft besorgen. „30 Münchner Apotheken“, ist bei Twitter zu lesen, habe er vergeblich „abgeklappert und durchtelefoniert“. Schließlich hätten die Großeltern in Ingolstadt eine „Quelle“ gefunden. Und brachten die Flasche in München vorbei, um der Enkelin zu helfen.

Fünf stichprobenartige Anrufe bei Apotheken in Stuttgart, Würzburg, Düsseldorf, Berlin und Oldenburg bestätigen die Misere. Niemand von ihnen hatte Fiebersaft vorrätig. Es ist von Lieferengpässen die Rede, und man hört viel Verzweiflung unter den Apothekern, aber auch unter der Kundschaft. Schließlich schwingt bei Mangel dieser Art auch immer eine Grundangst mit, die nach den Erfahrungen der Pandemie und des Ukraine-Krieges nur realer wirkt und eine neue Art der Verwundbarkeit zeigt: Bekommen wir durch unterbrochene Warenströme, politische Verwicklungen oder fehlende Stoffe nun keine Medikamente mehr?

Kein Fiebersaft wegen Grippewelle und Lieferengpässen

Dass der Saft vergriffen ist, habe gleich mehrere Gründe, erklärt Monika Huth, Sprecherin des Arzneimittelherstellers Teva Germany dem RND auf Anfrage. Die Lieferengpässe seien zum einen „auf einen unerwarteten und stark erhöhten Bedarf im Markt aufgrund der gegenwärtigen Erkältungs- und Grippewelle zurückzuführen“, heißt es. Hinzu kämen „Lieferverzögerungen unserer Wirkstoffhersteller“. Ein anhaltender Fachkräftemangel und coronabedingte Personalausfälle werden überdies ins Feld geführt.

Teva ist mit seiner Marke Ratiopharm der Hauptanbieter von Fiebersäften mit dem Wirkstoff Paracetamol. Vor zwölf Jahren waren noch elf Anbieter auf dem Markt. Der vorletzte stellte die Produktion Anfang Mai ein. Und als die Paracetamolsäfte aus waren, begann der Run auf Ibuprofensäfte. Jetzt ist auch hier nichts mehr lieferbar.

Schmeckt lecker, wenn vorhanden: Derzeit ist in Deutschland kein Fiebersaft zu bekommen. © Quelle: picture alliance / dpa Themendienst

Röscheisen-Pfeifer: Niedriger Preis ist Grund für das Problem

„Mein selbst angefertigter Saft ist teurer, viel teurer“, sagt Röscheisen-Pfeifer, die gleichzeitig Vorsitzende des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit der Apothekerkammer Niedersachsen ist. „Gerade der niedrige Preis der Industriesäfte ist doch einer der Gründe, warum wir jetzt das Problem haben.“

Drei Euro und ein paar Cent kostete die Flasche Industriesaft inklusive Mehrwertsteuer in der Apotheke, als man sie noch kaufen konnte. Das ist ein festgelegter Preis. 1,36 Euro davon bekommt der Hersteller. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Preis für den Wirkstoff Paracetamol aber um 70 Prozent gestiegen. Sie könne es den Unternehmen gar nicht verübeln, wenn sie lieber in andere Länder als nach Deutschland verkauften oder die Produktion – mangels Wirtschaftlichkeit – ganz einstellten. „Das Arzneimittel ist nicht mehr wertig“, sagt Röscheisen-Pfeifer.

Nach Ansicht der Hersteller von Generika sind die Ausschreibungen der Kassen eine Ursache für immer wieder auftretende Lieferengpässe von Arzneimitteln. Verträge, mit den finanziell ebenfalls auf Kante agierenden Krankenkassen auf Jahre abgeschlossen, seien problematisch: In sogenannten Open-House-Verträgen schreibt eine Krankenkasse ein Medikament zu einem in der Regel niedrigen, von ihr vorgegebenen Preis aus. Mehrere Unternehmen können sich darauf einlassen, zu diesen Bedingungen zu liefern. Die Unternehmen können den Verträgen jederzeit bei- oder austreten.

Rabattverträge führen zu einem ruinösen Unterbietungswettbewerb

Problematischer sind aus Sicht der Hersteller exklusive Rabattverträge - wenn die Krankenkassen einen Bieterwettbewerb ausrufen. Die Hersteller versuchen ihre Konkurrenz dann – ohne deren Angebote zu kennen – blind zu unterbieten. Denn wer den höchsten Preisnachlass anbietet, wird Vertragspartner der jeweiligen Kasse. „Die Höhe der Rabatte sind dabei streng geheim“, sagt Anna Steinbach, Kommunikationschefin und Mitglied der Geschäftsleitung bei Pro Generika, dem Interessenverband der Generika- und Biosimilarunternehmen in Berlin. „Doch es gab im Vorjahr eine Datenpanne bei der AOK. Dabei stellte sich heraus, dass der Rabatt, den ein Unternehmen bei einem Wirkstoff geboten hat, bei 99,7 Prozent lag.“

Zu einem solchen „Rabattrennen“ zwischen mehreren Herstellern um Kassenverträge kann es erst kommen, wenn das Patent für ein Medikament eines Pharmaunternehmens ausgelaufen ist. Dann können Firmen mit identischen, aber deutlich günstigeren Nachahmerpräparaten, den bereits erwähnten Generika, auf den Markt drängen. „Der Durchschnittspreis für ein Generikum – von der Chemotherapie bis zum Kopfschmerzmittel – liegt heute bei 6 Cent pro Tagesdosis. So wenig zahlt die Kasse dem Hersteller“, sagt Steinbach.

Transportkosten stiegen um 500 Prozent

Um trotz enger wirtschaftlicher Bedingungen mithalten zu können, verlagerten die Unternehmen die Wirkstoffproduktion zunehmend ins Ausland. Um die Millenniumswende wurden noch 59 Prozent der Wirkstoffe in Europa produziert, 2020 kamen bereits 63 Prozent aus Asien, vornehmlich aus Indien und China, wie das „Deutsche Ärzteblatt“ vermeldete. Vor Ort herrschen dann meist lokale Konzentrationsprozesse, was die Produktion umso krisenanfälliger macht. Coronabedingte Lockdowns und Produktionsstopps in den Werken, gesperrte Häfen, in denen Container mit Wirkstoffen auf Ausfuhr warten müssen, verursachen Engpässe.

Auch der Transport ist teurer geworden. Einen Container von Shanghai nach Rotterdam zu bringen, kostete im Januar 2022 über 500 Prozent mehr als vor der Pandemie. Die Preise für Verpackungsmaterialien sind um bis zu 135 Prozent gestiegen. Die Inflation macht aus billig teuer. Und aus teuer wird jetzt immer öfter nicht vorhanden.

Der süße Fiebersenker ist ein „Popstar“ unter den Ausfällen

Der Medikamentenengpass ist dazu angetan, das Geborgenheitsgefühl der Deutschen deutlich zu schädigen. Man hatte in Deutschland seit dem Wirtschaftswunder der 1950er-Jahre das Gefühl, gegen Geld sei alles immer überall zu haben. Die Toilettenpapierkrise im ersten Coronajahr und das unter Verweis auf den Ukrainekrieg fehlende Sonnenblumenöl in diesem Frühjahr hatten die Deutschen irritiert. In der Apotheke aber schien die Welt noch in Ordnung, gefühlt musste man allenfalls „bis morgen“ warten, dann war die gewünschte Arznei in irgendeiner Generika-Variante da.

Die Wahrheit sieht aber mittlerweile oft anders aus: Der süße Fiebersenker ist nur eine Art „Popstar“ unter den Ausfällen. 279 Medikamente vermeldet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in dieser Woche in seiner permanent aktualisierten Liste der Lieferengpässe. Dass die Dunkelziffer deutlich höher ist, da sind sich Röscheisen-Pfeifer und Anna Steinbach einig. Die Liste enthalte nur die Produkte, die aufgrund ihrer Relevanz gemeldet werden müssen.

Die „Tamoxifen“-Krise machte den Ernst der Lage deutlich

Zuletzt wurde es in Deutschland unter anderem eng bei Blutdrucksenkern und Antidepressiva, bei Asthmasprays, Antibiotika, Narkosemitteln - durchaus (lebens-)wichtige Mittel. Besonderes Aufsehen erregte in Deutschland Anfang des Jahres die „Tamoxifen“-Krise. Das Brustkrebsmittel, das in etwa 15-jähriger Therapie das Wiederauftauchen hormonangeregter Karzinome verhindern soll, war im Februar plötzlich nirgends mehr vorrätig.

„Ich dachte damals, das kann nicht sein, dass Patientinnen für ein so existenzielles Medikament mit ihrem Rezept von Apotheke zu Apotheke rennen müssen“, erinnert sich Röscheisen-Pfeifer. „Wir importierten aus Österreich, aus Frankreich. Dann erließ Frankreich ein Exportverbot, um die Eigenversorgung nicht zu gefährden. Die Befürchtung war, dass unsere Patientinnen sich irgendwann sagen würden: Dann nehme ich die Tabletten eben nicht mehr. Ich bin ja gesund.“ Röscheisen-Pfeifer seufzt. „Ich will mir gar nicht ausmalen, wie viele das Präparat eigenmächtig abgesetzt hätten.“

An den Bedingungen hat sich nach der Krise nichts geändert

Zum Engpass bei Tamoxifen war es gekommen, weil Zulieferer aus der Produktion ausgestiegen waren. Dann waren die Bestände der Verbliebenen im Nu ausverkauft. „Plötzlich wurden alle wach, auch bei den Behörden“, sagt Steinbach. Das Bundesgesundheitsministerium erlaubte die Importe, riet den Ärzten, keine Vorratsrezepte mehr auszustellen und – im speziellen Fall nicht so einfach – alternative therapeutische Maßnahmen anzubieten. Und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) empfahl seinen Mitgliedern, die importierten Tabletten nicht in ihre Wirtschaftlichkeitsprüfungen einzubeziehen. „Ein Hersteller konnte dann eine Sonderproduktion einschieben“, sagt Steinbach.

Ende April war die Versorgung wieder gesichert. „„Allerdings“, sagt Steinbach „hat sich an den Bedingungen nichts geändert. Im Gegenteil. Inzwischen ist ein weiterer Hersteller aus dem Markt ausgestiegen, weil die Produktion für ihn wirtschaftlich nicht mehr darstellbar war. Ein Engpass kann also jederzeit wieder auftreten.“

Röscheisen-Pfeifer: „Was nicht da ist, kann nicht wirken“

Gibt es Lösungen? „Das Arzneimittelgesetz schreibt drei Kriterien für ein Medikament vor - Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit“, zählt Röscheisen-Pfeifer auf. „Lieferfähigkeit gehört da als Viertes zwingend mit rein. Denn was nicht da ist, kann nicht wirken.“ Ihre Folgerung: „Wir müssen wieder in Europa und Deutschland produzieren. Uns unabhängig machen“, sagt sie und greift damit Planungen auf, die der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schon während der ersten Coronawelle 2020 ins Auge fasste – als er erkannte, dass die Wirkstoffproduktion in Asien pandemieanfällig war.

Der niedrigste Preis, meint Steinbach, dürfe nicht das einzige Kriterium von Ausschreibungen sein. Lieferketten müssten so angelegt sein, dass ein ausfallender Zulieferer problemlos durch eine zweite Wirkstoffquelle ersetzt werden kann. Die Politik müsse die Rahmenbedingungen für Hersteller und Krankenkassen so ändern, dass Versorgungssicherheit wieder möglich werde. Und bei den Arzneimitteln, wo bereits eine gefährliche Marktverengung zu beobachten ist, müssten Kostensparinstrumente ausgesetzt werden, damit wieder mehr Hersteller in die Produktion einsteigen.

Das Bundesgesundheitsministerium verspricht zumindest bei einem Abhilfe. Auf Anfrage des RND verwies ein Sprecher auf den Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Der sehe vor, „dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Herstellung von Arzneimitteln inklusive Wirk- und Hilfsstoffproduktion nach Deutschland oder die EU zurück zu verlagern“. Nicht alles werde dabei rückverlagert. Der mit „erheblichen finanziellen, logistischen und personellen Ressourcen“ verbundene Aufbau neuer Produktionskapazitäten soll vor allem Notfallversorgung, Operationsbetrieb und intensivmedizinische Versorgung sicherstellen.

Röscheisen-Pfeifer will auch im Winter ihren Fiebersaft mischen

„Es kann nicht sein, dass die Flexibilität in der Produktion in der Apotheke stattfindet“, meint Röscheisen-Pfeifer. Der Twitter-Vater aus München wäre bei ihr aber nicht leer ausgegangen. „Lieferengpässe werden bei uns bis jetzt nicht an den Kunden weitergegeben“, sagt sie. Das soll so bleiben, auch wenn die Lage in der kommenden Fiebersaftsaison noch schwieriger werden könnte.

Während Teva dem RND in einem Schreiben mitteilt, man arbeite „mit Hochdruck daran, die Fiebermittel für den Markt wieder zur Verfügung zu stellen, könne nur nicht sagen wann“, berichtet Röscheisen-Pfeifer anderes: „Durch einen großen Generikahersteller (einen Namen will sie nicht nennen) wurde die Winterbevorratung für alle Apotheken an Fiebersäften gestrichen.“ Sie seufzt. „Ich könnte ja verstehen, wenn sie die Winterbevorratung zugunsten der akuten Versorgung hintanstellen. Aber es gibt ja auch heute keine Säfte.“

Und so blickt sie der möglichen herbstlichen Coronawelle und der nächsten Grippewelle mit vielen fiebernden Kindern mutig und mulmig zugleich entgegen. Das Helfersyndrom der Apotheker ist das Glück der Kranken. „Ich werde Säfte herstellen, so viel es geht“, sagt Röscheisen-Pfeifer. „Bei mir wird im Winter hoffentlich immer etwas im Regal stehen, womit ich den kleinen Patienten helfen kann.“

