﻿Deutschland sendet ein starkes Signal beim Nato-Gipfel

Berlin. Deutschland muss sich bei den Waffenlieferungen an die Ukraine längst nicht mehr verstecken. Bei der militärischen Unterstützung für das von Russland überfallene Land hat die Bundesrepublik Großbritannien überholt und liegt an zweiter Stelle hinter den USA. Es ist ein weiter und mühsamer Weg gewesen. Den Anfang der militärischen Unterstützung für die Ukraine machten zu Kriegsbeginn 5000 Helme, wofür es Spott und Häme hagelte. Es folgten zähe Diskussionen über die Lieferung von Schützen- und Kampfpanzern, gegen die die Bundesregierung ihren Widerstand letztlich aufgab. Zum Nato-Gipfel in Vilnius hat Deutschland nun ein neues Paket im Wert von 700 Millionen Euro geschnürt, um die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen die russischen Aggressoren zu unterstützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist eine beeindruckende Liste an Kriegsgerät, die sich an den derzeitigen Bedürfnissen der Ukraine orientiert, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erklärte: Luftverteidigung, Panzer und Artillerie. Die Ampelkoalition ist in vielen Punkten zerstritten. Bei der Unterstützung für die Ukraine aber läuft es geräuschlos und rund. Die Bundesregierung setzt mit dem jüngsten Paket ein starkes Signal, und das auf dem wichtigsten Nato-Gipfel seit Ende des Kalten Krieges: Dass die Ukraine sich – wie von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versprochen – auf Deutschland verlassen kann.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Allerdings werden auch die Zusagen von Deutschland und anderen Verbündeten in Vilnius nur ein Zwischenschritt sein können. Fraglich ist, ob die schleppend verlaufende Gegenoffensive der Ukraine einen entscheidenden Durchbruch bringt. Die Streitkräfte sind unter gewaltigem Druck. Die Ukraine verfügt über weniger Soldaten, als Russland in dem Land im Einsatz hat. Entgegen der Hoffnungen im Westen ist die russische Rüstungsindustrie nicht unter dem Druck der Sanktionen eingebrochen, sondern hat sich angepasst. In Berichten von der Front ist die Rede von gut ausgestatteten und ausgerüsteten russischen Truppen, die aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hätten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ernst die Lage ist, zeigt auch, dass die USA der Ukraine nun hoch umstrittene Streumunition liefern. US-Präsident Joe Biden hat deutlich gemacht, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist. Begründet hat er sie damit, dass den Ukrainern die Artilleriegeschosse ausgehen – und dass auch die Vereinigten Staaten kaum noch über solche Geschosse verfügen.

Mehr zum Thema Nato-Gipfel in Litauen Für 700 Millionen Euro: Deutschland unterstützt die Ukraine mit neuem Waffenpaket

Die Bundesregierung muss die Bevölkerung darauf einstellen, dass der Krieg noch lange dauern kann – und dass Deutschland die Ukraine noch lange unterstützen wird müssen. In den USA nimmt die Zahl der Skeptiker bereits deutlich zu. Dort sagten in einer im vergangenen Monat veröffentlichten Umfrage 28 Prozent, die USA lieferten der Ukraine zu viel Unterstützung. Dieser Anteil hat sich seit Kriegsbeginn vervierfacht – eine alarmierende Entwicklung.

Dass die ukrainische Gegenoffensive bislang nicht die erhofften Erfolge gebracht hat, darf nicht vergessen machen, welche Erfolge das Land und seine mutigen Menschen, aber auch die Nato seit dem russischen Überfall verbuchen konnten. An erster Stelle steht dabei, dass es die Ukraine heute überhaupt noch gibt und Kremlchef Wladimir Putin sie nicht in sein Imperium einverleiben konnte.

Putin ist es zudem nicht gelungen, die Nato zu spalten. Das Bündnis, vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron 2019 als „hirntot“ deklariert, ist heute stärker denn je. Nach der Aufnahme Finnlands dürfte nun auch Schweden vor der Mitgliedschaft zu stehen. Wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Vilnius mit Blick auf Putin treffend sagte: „Er zog in den Krieg, weil er weniger Nato wollte. Er bekommt mehr Nato.“