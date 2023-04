Deutschland weist Botschafterin des Tschad aus

„Je mehr Erneuerbare wir haben“

Göring-Eckardt erwartet Sinken des Strompreises - trotz Abschaltung der Atomkraftwerke

Am Samstag werden die verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz genommen. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt erwartet dennoch, dass der Strompreis günstiger wird. Auch für die Versorgungssicherheit in Deutschland sei keine Atomkraft mehr nötig.