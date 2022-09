Deutschland und die Niederlande wollen die Ukraine bei der Minenräumung unterstützen, teilten Christine Lambrecht und ihre niederländische Amtskollegin am Donnerstag auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein mit. Der CDU reicht das nicht. „Allen großen Lippenbekenntnissen, die Ukraine weiter zu unterstützen, folgt in Taten nichts“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Fraktion, Johann Wadephul.

Berlin. Deutschland und die Niederlande wollen die von Russland angegriffene Ukraine auch mit der Ausbildung von Soldaten bei der Minensuche, Minenräumung und beim Beseitigen von Sprengfallen unterstützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Das teilten die Verteidigungsministerinnen Christine Lambrecht (SPD) und Kajsa Ollongren am Donnerstag auf dem US-Militärstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein mit. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland hatte am Mittwoch über die Pläne berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wadephul: Man wird „den eigenen Worten erneut nicht gerecht und lässt die Ukraine im Stich.“

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, kritisierte das Angebot als unzureichend. „Der Berg kreißte und gebar eine Maus“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zu Lambrechts Ankündigung. „Allen großen Lippenbekenntnissen, die Ukraine weiter zu unterstützen, folgt in Taten nichts.“

Wadephul fügte hinzu: „Man könnte von Störsendern gegen Drohnen bis hin zu Mardern aus Beständen der Industrie viel mehr machen. Stattdessen wird man den eigenen Worten erneut nicht gerecht und lässt die Ukraine im Stich.“ Das sei ein klarer Verstoß gegen den Bundestagsbeschluss von Ende April, der die Lieferung schwerer Waffen vorsehe.

Lambrecht kündigt Ausbildung von Soldaten und Materiallieferung an.

Die Unterstützung werde in der Kampfmittelabwehrschule in Stetten am kalten Markt (Baden-Württemberg) erfolgen, sagte Lambrecht. Sie sagte: „Wir werden aber nicht nur die Ausbildung, sondern auch Material zur Verfügung stellen.“ In der Kampfmittelabwehrschule sei man in der Lage, etwa 20 ukrainische Soldaten auszubilden, betonte Lambrecht. „Das wird sehr zügig vonstatten gehen können, wir sind da schon in der Abstimmung.“

„Machtdemonstration“: Russland schickt großen Raketenkreuzer in die Ostsee Das maritime Säbelrasseln in der Ostsee geht weiter. Am Mittwoch ist der russische Raketenkreuzer „Marshall Ustinov“ vor Skagen aufgetaucht. Bei der Nato bereitet man sich auf die Passage der dänischen Meerengen und des Fehmarnbelts vor. Jetzt mit RND+ lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutschland unterstütze die Ukraine auch auf anderen Feldern, etwa bei der Anfrage eines sogenannten Winterpakets, sagte Lambrecht. Deutschland werde beispielsweise Material zur Stromerzeugung, Zelte und Winterausrüstung liefern. Die Bundesverteidigungsministerin unterstrich zudem: „Alsbald werden die schon zugesagten Geparden ausgeliefert, die zweite Tranche dieser Unterstützung, und die Brückenlegepanzer Biber werden alsbald ausgeliefert.“

Mit dpa

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter