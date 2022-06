„Zeitenwende" in Europa

US-Topdiplomatin: Krieg in der Ukraine war Deutschlands 11. September

Ein ukrainische Flagge hängt am Fenster eines zerstörten Gebäudes im Kiewer Vorort Irpin. (Symbolbild)

9/11 – wohl kaum ein anderes Datum hat sich so sehr in das kollektive Gedächtnis der US-Bürgerinnen und -Bürger eingebrannt. Die Anschläge auf das World Trade Center im Jahr 2001 veränderten die Welt. Eine US-Topdiplomatin meint, dass Deutschland mit dem Krieg in der Ukraine nun selbst einen solchen Moment erlebt habe.