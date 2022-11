DB Regio-Betriebsratschef fordert vollständigen Kostenausgleich für Deutschlandticket

Schlachthöfe in Rendsburg-Eckernförde sollen bald per Video überwacht werden

Nach dem Tierskandal in einer Schlachterei in Flintbek will der Kreis Rendsburg-Eckernförde die Kontrollen verbessern. Ab Februar 2023 wollen alle Schlachthöfe im Kreis an einem Pilotprojekt teilnehmen, bei dem die Betriebe videoüberwacht werden. Jetzt stehen weitere Details fest.