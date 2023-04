Jeder Zehnte hat bereits das Deutschlandticket gekauft – Viele wollen jedoch ganz verzichten

"Möchte das Missstände beseitigt werden“

Entwicklungsministerin Schulze fordert Klagerecht für ausländische Arbeitnehmer in Deutschland

Zehn Jahre nach dem Einsturz der Textilfabrik „Rana Plaza“ in Bangladesch mit mehr als 1000 Toten, will Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), die Rechte von Arbeitskräften in Billigproduktionsländern stärken. Zivile Klagen vor deutschen Gerichten sollten möglich sein, sagte die Ministerin am Samstag.