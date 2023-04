Deutschlandticket: Verkehrsverband stellt Sonderlösung für Kunden mit negativer Schufa in Aussicht

Veranstaltung in Berlin

Politprominez tanzt beim Bundespresseball – ernste Töne zu Pressefreiheit und Menschenrechten

Der 70. Bundespresseball gab sich in diesem Jahr politischer denn je. Schwerpunktthema war der Iran. Journalist Can Dündar und Schauspielerin Jasmin Tabatabai erinnerten in eindringlichen Reden an den Wert der Pressefreiheit und Menschenrechte. Zu der Veranstaltung kam auch viel Politikprominenz ins Hotel Adlon.