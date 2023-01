Umfrage: Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine umstritten

Selenskyj: „Wenn ihr Leopard-Panzer habt, dann gebt sie uns“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut die Lieferung schwerer Waffen an sein Land gefordert und Kritik an der Bundesregierung geübt. Deutschland solle sich bei Waffenlieferungen nicht an anderen Ländern orientieren, so Selenskyj in einem ARD-Interview.