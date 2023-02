DGB rechnet bei Kindergrundsicherung mit Mehrkosten von 12,5 Milliarden Euro jährlich

Die Berliner Staatsoper unter den Linden hat sich an eine selten aufgeführte Oper von Richard Strauss gewagt, an die 1938 in Dresden uraufgeführte „Daphne“. Der 100-minütige Einakter zählt zusammen mit „Capriccio“ und den „Vier letzten Liedern“ zum serenen, abgeklärten Spätwerk des Komponisten.