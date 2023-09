Die Altersmilde zweier Kontrahenten

Liebe Leserin, lieber Leser,

im Oktober 2018 bin ich nach Saarbrücken gefahren, um Oskar Lafontaine zu interviewen. Jenen Mann, der 1990 erfolglos als SPD-Kanzler­kandidat gegen Helmut Kohl antrat, jenen Sozial­demokraten, der 1998 Gerhard Schröder nach dessen Sieg bei der Landtagswahl in Niedersachsen den Vortritt bei der Kanzler­kandidatur überließ, jenen Politiker, der nach Schröders Wahl zum Kanzler und der Bildung der ersten rot-grünen Bundes­regierung 1999 überraschend seine Ämter als Finanz­minister, SPD-Chef und Bundestags­abgeordneter hinwarf. Schriftlich. Er hatte sich mit Schröder überworfen.

Hatten sich lange Zeit nicht mehr viel zu sagen: Oskar Lafontaine (hinten) und Gerhard Schröder. © Quelle: dpa

Als ich mit Lafontaine sprach, war er schon lange nicht mehr in der SPD. Er war nach fast 40 Jahren ausgetreten, hatte 2007 maßgeblich den Zusammenschluss der westdeutschen Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WSAG) und der ostdeutschen PDS zur Partei Die Linke betrieben, führte bis 2009 neben Gregor Gysi die Fraktion im Bundestag und neben Lothar Bisky die Partei. Dann ging er zurück ins Saarland, wo er einst Minister­präsident war und brachte die Linke dort auf 20 Prozent.

In unserem Gespräch nahm Lafontaine immer wieder Bezug auf Willy Brandt, erklärte sich quasi zu seinem Erben. Schröders Agenda 2010, die zu Einschnitten ins Sozialsystem und Hartz IV, heute Bürgergeld, führte, waren für Lafontaine so etwas wie Verrat an der Sozial­demokratie. Er machte aber deutlich, dass er auf eine Versöhnung von SPD und Linken setzte. Das konnte dann mit Lafontaine schon deshalb nichts mehr werden, weil er auch die Linke verließ. 2022 kurz vor der Landtagswahl. Und mit ihm verschwand auch die Partei aus dem Landtag.

Oskar Lafontaine spricht im März 2022 zum letzten Mal als Abgeordneter im saarländischen Landtag. © Quelle: IMAGO/BeckerBredel

Versöhnliches gibt es trotzdem. Mit Schröder. Nach 24 Jahren. Der „Stern“ berichtet, dass der Altkanzler im Mai zu Lafontaine nach Hause ins Saarland reiste. Man habe mit den Ehefrauen Sahra Wagenknecht und Soyeon Schröder-Kim gekocht.

Lafontaine sagte mir damals, sein Rücktritt von allen Ämtern 1999 sei eine emotionale Überreaktion gewesen. Aber Schröder habe Wortbruch begangen und Intrigen gegen ihn gesponnen. Seine offene Rechnung mit ihm und seiner Entourage sei aber spätestens 2005 beglichen gewesen, als das gemeinsame Wahlbündnis von WSAG und PDS in den Bundestag einzog.

Auf die Frage, ob er sich mit Schröder in diesem Leben noch versöhnen werde, entgegnete Lafontaine vor fünf Jahren: „Der persönliche Groll ist verflogen. Aber mit Sozialabbau und Krieg werde ich mich auch in Zukunft nicht versöhnen.“ Mit Sozialabbau war im wesentlichen Hartz IV gemeint, mit Krieg der Kosovo-Krieg, in den sich auch die Nato eingeschaltet hatte, was Schröders rot-grüne Regierung unterstützte. Und auf die Frage, ob er Interesse an einem Gespräch mit Schröder habe, antwortete Lafontaine: „Schröder wird nach all dem, was war, bei seinen Positionen bleiben.“

Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Heute gibt es plötzlich wieder eine Gemeinsamkeit: Russland. Schröder hält seinem Freund, dem Kriegsverbrecher Wladimir Putin, die Treue. Und Lafontaine sagte in einer Talkshow im März zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: „Putin ist nicht der allein Schuldige“, die USA seien „sehr, sehr mitschuldig“. Dass die Amerikaner „Raketenbasen in der Nähe von Russland“ aufgestellt hätten, destabilisiere die Weltlage. Das sei „das Messer am Hals“ von Russland.

Man kann nur vermuten, wie das Treffen der beiden Gourmets Schröder und Lafontaine verlaufen ist. Der Saarländer ist ein Garant für einen guten Wein und der Niedersachse weiß das zu schätzen.

Heute hat Lafontaine Geburtstag. Schröder gratulierte laut „Stern“ so: „Lieber Oskar, Du bist wieder einmal schneller als ich. Am 16. September dieses Jahres wirst Du 80 Jahre alt, ich erst am 7. April nächsten Jahres.“ Es folgen „sehr herzliche Grüße“ und das Bekenntnis, wenn man 80 Jahre alt wird, könne man „alte Reibereien“ der Geschichte überlassen.

In bester Stimmung: Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder im September 1998 zum Abschluss des SPD-Wahlkampfs in Berlin. © Quelle: Peer Grimm/Zentralbild/dpa

Man stelle sich vor, die über viele Jahre erfolgreichen und die Geschicke des Landes prägenden Alphatiere Lafontaine und Schröder wären der SPD verbunden geblieben. Sie hätten sich beide mehr um das Erbe Willy Brandts gekümmert, der sich im Grab umdrehen dürfte ob der Spaltung der Partei, für die beide verantwortlich sind. Ihre Versöhnung wäre ein freudiges Spektakel für Genossinnen und Genossen gewesen.

Sie hätten Menschen Zuversicht geben können und die Lebens­erfahrung bestätigt, dass auch schlimmster Streit überwunden werden kann, wenn man nur miteinander redet. Möglichst nicht erst nach 24 Jahren. Selbst der Irrsinn des Zweiten Weltkriegs wurde bei Veteranen­treffen beider Seiten schmerzlich offenbar, wenn sich Männer kurz vor ihrem Tod weinend in die Arme nahmen und nicht mehr verstanden haben, wie sie nur einst aufeinander schießen konnten.

So aber ist das Treffen von Lafontaine und Schröder nur eine Randnotiz. Zwei altersmilde Männer haben nach langer Zeit miteinander gesprochen und gratulieren sich nun wieder zum Geburtstag. Für die Politik ohne Bedeutung.

Bittere Wahrheit

Ein Treffen auf dem Weltraum­bahnhof: Kim Jong Un und Wladimir Putin. © Quelle: IMAGO/SNA

Wir haben alle Entscheidungen Putins und Entscheidungen der russischen Regierung immer unterstützt und werden sie weiter unterstützen. Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un beim Treffen mit Wladimir Putin auf dem Weltraum­bahnhof Wostotschny.

Der russische Präsident Putin hat auch nach bald 19 Monaten Krieg sein Ziel nicht erreicht, die Ukraine einzunehmen. Für ihn unerwartet liefern Nato-Staaten der Ukraine Waffen in riesigem Umfang. Die russische Armee musste bereits schmerzhafte Niederlagen hinnehmen. Sie gilt partiell als schlecht versorgt und demoralisiert. Nun kann Putin auf die Hilfe des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un hoffen, der unermüdlich an seinem Atomprogramm bastelt, gegen das der UN-Sicherheitsrat Sanktionen erlassen hat. Aber auch ohne Atomwaffen ist es eine unheilvolle Verbindung. Vermutet wird, dass Pjöngjang zunächst Munition für die russische Artillerie liefern könnte. Aber wenn Putin einmal die Truppen ausgehen, ist Kim zuzutrauen, dass er ihm gerne ein paar Tausend Soldaten schickt. Ein Leben zählt für den Diktator Kim nicht viel. Hauptsache er kann seiner Macht frönen.

Wie unsere Leserinnen und Leser auf die Lage schauen

An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort:

Steve Rabe zur Berichterstattung über Russlands Krieg gegen die Ukraine:

„Leider habe ich in der letzten Zeit wirklich nur noch über den Krieg in der Ukraine lesen müssen. Diese Propaganda über den Sieg der Ukraine über die russischen Truppen. Egal ob Frontberichte oder Wunsch über Neuwahlen in Russland. Es gab vor einiger Zeit einen Sabotageakt bei Nordstream 2 in der Ostsee. Dieser Sabotageakt betraf die Energie­versorgung nicht nur Deutschlands, sondern auch Europas. Wann kann man denn mal einen ausführlichen Artikel über diesen Sabotageakt von dieser Nordstream 2 lesen? Oder ist dies etwa politisch nicht erwünscht? Wichtiger ist jetzt natürlich unbedingt der Sieg der ukrainischen Armee über diese russischen Truppen. Und natürlich die unerschütterliche deutsche Solidarität mit dem ukrainischem Volk. Ich schätze mal, dass sich diese Zeilen wie damals im ‚Neuem Deutschland‘ lesen. Wenn man eine solche Seite vor sich hat, dann ist man froh, wenn man umblättern kann, um diese Kriegspropaganda für die Ukraine nicht lesen zu müssen.“

Willi Schäfer zum selben Thema:

„Meinen wir wirklich, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann? Da sind wir auf dem Holzweg! Es gibt zwei Möglichkeiten: Weiter viel Blut vergießen oder verhandeln. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen: Ich verurteile das, was die Russen machen, auf das Schärfste.“

Ullrich Gemoll zum Fußball vor dem Länderspiel gegen Frankreich, das die Deutschen gewannen:

„Stellen wir uns einmal außerhalb des allgemeinen Geplappers, notieren wir einen Fakt und stellen wir ein paar Fragen: In der x-ten Minute des y-ten Spiels bekommt ein Herr Rüdiger den Ball unmittelbar vor seinem eigenen Strafraum, hält ihn in Ruhe an, tritt kurz darauf, schiebt ihn dann 23,8 cm vorwärts, schaut sich die Szene der Mitspieler um ihn herum an, treibt dann den Ball quasi-energisch um zwei Schritte nach rechts, danach kurz nach links, um ihn dann in einem Blitzmanöver einem Nebenmann über mehr als eineinhalb Meter zurollen zu lassen. Der Nebenmann kontrolliert kurz die Situation auf dem Spielfeld, um auch sicherzugehen, dass alle Gegner die richtigen Verteidigungs­positionen eingenommen haben, und gibt das Spielgerät zunächst an seinen Versender zurück.

Frage 1: Hatte vielleicht niemand die Spieler vorher dahingehend instruiert, dass der Fußball ein Lauf- und kein Stehspiel ist? Frage 2: Ist den Herren Spielern nicht bekannt gemacht worden, dass Arbeits- und Leistungs­verweigerung vom zahlenden Publikum wenig goutiert werden würde? Frage 3: Wenn die Arbeits­gruppe auf dem Spielfeld einer verantwortlichen Leitungs­person unterstellt war, warum schritt diese Person nicht oder zumindest nicht nach der zwanzigsten Wiederholung ein, sondern sah dem Ganzen von der Seitenlinie aus nur griesgrämig zu?

Frage 4: Wenn es zufällig oder generell eine Führungs­struktur oberhalb der ersten Leitungsperson geben sollte, warum kam dann aus diesem Zirkel niemand auf die Idee, den griesgrämig dreinblickenden Herren an der Seitenlinie auf seine Kontroll-, Korrektur- und Anweisungs­pflichten hinzuweisen? Frage 5: Wer ist verantwortlich dafür, dass auf allen Ebenen wiederholt und dauernd niemand seinen Pflichten nachkam, sprich, zwar auf seinen Zuständigkeiten zu bestehen, ohne aber auch nur im geringsten die damit einhergehenden Verantwortlichkeiten auch tatsächlich auszuüben?“

Das ist auch noch lesenswert

Gigantische Überschwemmungen suchen den Wüstenstaat Libyen heim, eine riesige Flutwelle spült die Hafenstadt Darna ins Meer. Bürgerkrieg und Korruption machen die Lage unübersichtlich – und werden den Wiederaufbau erschweren. Dieses eindringliche Feature meiner Kollegen wirft auch einen Blick auf die politischen Hintergründe des Dramas in der Stadt Darna: Zwischen Hurrikan und Warlords.

Unser Krisenreporter Can Merey ist weiterhin in der Ukraine unterwegs. Im Süden des Landes läuft die Offensive gegen die russischen Besatzer. Orte in Frontnähe wirken wie Geisterstädte – bis man dort die wenigen Menschen aufspürt, die trotz allem ausharren. Ein Besuch in Huljajpole, fünf Kilometer von der Front entfernt. Dort lebt auch eine Friseurin, die den Zurück­gebliebenen ebenso wie den Soldaten die Haare schneidet.

Bewohner schauen einen Film im Tresor­raum des Stabilisierungs­punktes in Huljajpole. Der Ort ist mit einem Brunnen, Heizung für den Winter und Strom ausgestattet. Versorgt wird er durch einen Generator. © Quelle: Andy Spyra

Das gab es noch nie: Zum zehnten Mal in Folge hat die Europäische Zentralbank mit Chefin Christine Lagarde die Leitzinsen erhöht. Die Inflation gehe zwar zurück, werde aber zu lange zu hoch bleiben, heißt es. Die Entscheidung war im Vorfeld so offen wie lange nicht. Eine Analyse meines Kollegen Frank Thomas Wenzel.

Erneut provoziert Peking den kleinen Inselstaat Taiwan mit Militär­maschinen, die in die Luftverteidigungs­zone eindringen. Die Politik­wissenschaftlerin Anna Marti sitzt für die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung in der Hauptstadt Taipeh – und beschreibt ein Leben, in dem die ständige Bedrohung längst Normalität ist. Zu dieser Ausnahme­situation sagte sie meinem Kollegen Harald Stutte im Interview: „Es ist wie bei schlechtem Geruch, man gewöhnt sich daran.“

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin!

Herzlich

Kristina Dunz

