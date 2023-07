﻿Die Ampel versetzt der Demokratie einen Tiefschlag

Was sich am Mittwochnachmittag im Bundestag aller Voraussicht nach abspielen wird, ist ohne Übertreibung ein Skandal. Zum ersten Mal seit 1949 wird das Parlament einen von einer dazu berechtigten Minderheit beantragten Untersuchungsausschuss nicht einsetzen. Geht es nach dem Willen der Ampelfraktionen, wird es im Bundestag anders als von der Union verlangt keine Untersuchung der Cum-Ex-Affäre rund um die Hamburger Warburg-Bank und der Rolle des früheren Ersten Bürgermeisters und jetzigen Bundeslanzlers Olaf Scholz geben. Die Regierungskoalition nutzt ihre Mehrheit schamlos aus, um das im Grundgesetz verankerte Minderheitenrecht auszuhebeln. Das ist ein Tiefschlag gegen die Demokratie.

Die Ampel behauptet, dass fast alle im Untersuchungsauftrag gestellte Fragen verfassungswidrig sind, weil sie sich mit Vorgängen in Hamburg beschäftigen. Das stimmt so aber nicht. So haben Rechtsexperten darauf hingewiesen, dass der Bundestag auch das frühere Verhalten eines Bundeskanzlers untersuchen kann, um herauszufinden, ob der vom Parlament gewählte Regierungschef tatsächlich eine integre Persönlichkeit ist.

Aber auch die Union spielt falsch. Sie hat sich Kompromissen weitgehend verweigert, um sich nun als Opfer stilisieren zu können. Es ist zwar folgerichtig, nun nach Karlsruhe zu ziehen. Doch die Wahrheit ist auch, dass der Union diese Verzögerung sehr gelegen kommt. Denn sie hat ein großes Interesse daran, dass ein Untersuchungsausschuss so dicht wie möglich vor der nächsten Bundestagswahl 2025 tagt, um den Effekt für die Öffentlichkeit zu maximieren.

Auf der Strecke bleibt die Aufklärung. Und die wäre dringend nötig. Es ist nach wie vor unglaubwürdig, dass die Finanzverwaltung eines Bundeslandes ganz ohne Zutun oder Wissen des Regierungschefs eine Steuerforderung in Millionenhöhe verjähren lässt. Und dass sich Scholz an nichts mehr erinnern kann, ist schlicht undenkbar.