Die Aufregung ums Heizgesetz ist verständlich – das Ergebnis bleibt enttäuschend

Berlin. Obwohl noch lange unklar bleiben wird, wieviele Deutsche davon tatsächlich betroffen sein werden: Lange ist keine Gesetzesreform mehr so kontrovers debattiert worden wie die des Gebäudeenergiegesetzes, vulgo: Heizungsgesetz.

Die Expertenanhörung, die an diesem Montag den Auftakt zum Endspurts für seine Verabschiedung markierte, verdeutlichte, woher die hitzige Debatte rührte: Selten wurden so verschiedene Sachverständige zu einer Reform befragt. Da saßen Vermietervertreter neben Mieterschützern, Handwerksverbände neben Verbrauchervertretern, kommunale Versorger neben Gemeinden und Landkreisen und Energie- neben Immobilienwirtschaft.

Das GEG sollte „wichtigstes klimapolitisches Gesetz der Legislatur“ sein

Dass sie alle konstruktive und legitime Hinweise gaben, zeigt, wie groß das Rad ist, das mit dieser Reform gedreht wird. Und dass sie alle lobten, dass die Heizungsfrage nun mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnt wird, beweist: Das Habeck-Gesetz hatte zunächst objektive Mängel, die durch eingehende Befassung ausgeräumt wurden. Umso mehr muss man das Eiltempo kritisieren, mit dem Bundestag, Verbände und auch Medien und Bürger sich damit befassen mussten.

Das bleibt die zentrale Kritik am Endspurt wie an der Schlussfassung des Gesetzes: Gemessen daran, dass Wirtschaftsminister Habeck es zum Start als wichtigstes klimapolitisches Gesetz der Legislatur bezeichnete, ist die Abwesenheit von Klimaexperten in der Schlussanhörung frappierend. Kein Wunder: Rein klimapolitisch ist die Neufassung eine Enttäuschung. So legitim all die anderen Einwände sind: Auf lange Sicht bleibt das wohl das größte Versagen dieser Debatte und dieses Gesetzes.