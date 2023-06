Die Bahn und ihr Chaos: Wenn die Fahrt durch Deutschland zur absurden Odyssee wird

Berlin. Die Passagiere im ICE 951 von Köln nach Berlin ahnen, dass sie ihre Abendplanung beerdigen können, als der Zug unplanmäßig im westfälischen Löhne hält und der Schaffner ankündigt, dass sich die Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit verzögert. Der Grund: Ein Böschungsbrand an der Strecke. Die Raucher tröstet immerhin, dass die Türen geöffnet werden und sie am Bahnsteig ihrer Sucht frönen können. Per Durchsage werden die Reisenden aufgefordert, sich bitte nicht zu weit zu entfernen – das nährt die Hoffnung, dass es irgendwann weitergehen wird. Verspätung hat sich am Sonntag schon vor Löhne angesammelt, im weiteren Fahrtverlauf wird sie immer weiter zunehmen. Spätestens in Berlin dürften alle Passagiere davon überzeugt sein, dass die Bahn ein Problem hat.

Nach den jüngsten Angaben der Bahn sind im Mai im Fernverkehr nur noch 65,5 Prozent der Züge pünktlich gewesen, das heißt, dass die planmäßige Ankunftszeit um weniger als 6 Minuten überschritten wurde. Das ist der bislang schlechteste Wert in diesem Jahr, der im Januar noch bei 73,2 Prozent lag.

Am Bahnsteig drängen sich hunderte Menschen

Am Samstag hat der ICE 544 in der Gegenrichtung schon ungeplant in Löhne gestoppt. Grund in diesem Fall war ein bei Bauarbeiten beschädigtes Kabel. Schon vor der Rückreise am Sonntag hat sich angedeutet, dass die Fahrt zurück nach Berlin wegen der Auslastung des Zuges problematisch werden könnte. Bereits drei Tage zuvor ist weder in der ersten noch in der zweiten Klasse noch eine Sitzplatzreservierung möglich. Am Bahnsteig in Köln drängen sich hunderte Menschen, als wenige Minuten vor der geplanten Abfahrt ein Gleiswechsel angekündigt wird.

Vor den Treppen von Gleis zwei nach unten und hoch zu Gleis eins drängen sich die Massen. Weil eine nicht mehr ganz rüstige Seniorin oben nicht schnell genug wegkommt, drohen Nachfolgende zu stolpern, die Rolltreppe schiebt pausenlos neue Menschen nach. Dass dann schon im Startbahnhof in Köln eine Verspätung von zehn Minuten angekündigt wird, wird im Chaos allgemein als erleichternd empfunden. Dass der Zug statt in den Abschnitten A bis C dann erst zwischen D und F zum Halten kommt, fällt da nicht mehr weiter ins Gewicht.

Bahn muss bei Verspätungen durch Notfälle nicht mehr zahlen Bisher wurden Fahrgäste für Verspätungen bei Bahnunternehmen stets entschädigt, nun aber gibt es Ausnahmen. © Quelle: dpa

Die Bahn hat vor hoher Auslastung dieses Zuges gewarnt. Bald stellt sich ein Grund heraus, warum er noch voller als erwartet ist: Den nächsten ICE von Köln nach Berlin zwei Stunden später hat die Bahn abgesagt, viele der auf diese Verbindung gebuchten Menschen dürften auf die frühere ausgewichen sein. Die Waggons sind so überfüllt, dass Reisende, die in Hagen und Hamm zusteigen wollen, vom Personal davon abgehalten werden, wenn sie keine Sitzplatzreservierung haben.

Der Schaffner warnt, dass die Klimaanlage ausfallen könnte

Im Bordbistro geht die lange Schlange vorbei an Menschen, die dort auf dem Boden sitzen, darunter auch eine Frau mit einem kleinen Kind. Weil Reisende sich überall niederlassen, wo sie noch Platz finden, können die Türen zwischen den Waggons nicht mehr richtig schließen. Der Schaffner warnt per Durchsage, dass deswegen die Klimaanlage ausfallen könnte.

In Bielefeld wird dann über Lautsprecher verkündet, dass wegen Überfüllung keine sichere Weiterfahrt mehr möglich sei. Reisenden, die freiwillig aussteigen, bietet die Bahn 30 Euro Entschädigung. Ob diejenigen, die sich darauf einlassen, wissen, dass die Folgeverbindung zwei Stunden später gestrichen ist? Nach einem längeren Aufenthalt in Bielefeld geht es weiter bis zum Zwangsstopp in Löhne. Dort helfen mitreisende Bundeswehr-Soldaten dem Zugpersonal, Wasser zu verteilen.

Der ICE 951 hält am Sonntag wegen eines Böschungsbrands außerplanmäßig in Löhne (Westfalen). © Quelle: Can Merey

Neben dem Zug in Löhne äußern Passagiere erhebliche Zweifel darüber, dass die Verkehrswende mit dieser Deutschen Bahn zu erreichen ist. Ein Mann sagt, er werde künftig wieder das Auto nehmen. Einer Mitreisenden, die dieselbe Strecke schon am kommenden Wochenende wieder gebucht hat, graut schon jetzt davor. Dennoch schlägt der Frust nicht in Aggression gegen das durchweg freundliche Zugpersonal um, viele der Menschen hier sind leidgeprüfte Bahnkunden und erleben nicht ihr erstes Debakel. Als der Zug schließlich weiterfährt, rollt er vorbei an kleineren verkohlten Grasflächen neben den Gleisen, auf die die Feuerwehr Wasser spritzt.

Die Bahn kann nichts für einen Böschungsbrand – das Chaos aber hat sie zu verschulden

Dass in Löhne die Böschung brennt, dafür kann die Bahn nichts. Dass der Zug so überfüllt ist, fällt allerdings schon eher in ihre Verantwortung. In den zwei Waggons der ersten Klasse sind zwei der drei Toiletten unbenutzbar und gesperrt. In der dritten, vor der sich lange Schlangen bilden, gibt es schon längst kein Wasser zum Händewaschen mehr. Man behilft sich mit Desinfektionsmittel. Die vierte Toilette ist für das Personal des Bordbistros reserviert und abgesperrt, auch wenn die Mitarbeiter in Hannover ausgestiegen sind. Das Bistro ist seitdem geschlossen.

Hinter Hannover kündigt der Schaffner in einer Durchsage an, der Zug fahre jetzt nicht über Wolfsburg, sondern über Magdeburg, wo nun ein Stopp geplant sei, der Halt in Berlin-Spandau entfalle. Warum die Strecke geändert worden sei, wisse er auch nicht – er könne die Leitzentrale wegen der Funklöcher nicht erreichen. Er könne daher auch nicht sagen, welche Anschlusszüge wo erreicht würden. Der Schaffner fügt hinzu: „Das ist wieder ein interessanter Tag heute.“

Falls wider Erwarten jemand im Zug spontan vorgehabt haben sollte, in Magdeburg auszusteigen, wird daraus allerdings nichts. Der Stopp wird wieder abgesagt, der ICE rollt mit 17 Kilometern pro Stunde vorbei am Bahnsteig, auf dem ein Zug nach Dresden angekündigt ist. Inzwischen ist die Verspätung auf etwas mehr als zwei Stunden angewachsen. Da der Abend sowieso gelaufen ist, hoffen findige Bahnfahrer spätestens jetzt darauf, dass der Zug nicht allzu viel Zeit gut macht – ab zwei Stunden Verspätung gibt es 50 Prozent des Ticketpreises als Entschädigung zurück.

Sie müssen sich in der Hinsicht keine Sorgen machen. Der ICE bummelt über die Strecke, von Schnellzug kann keine Rede sein, die Verspätung nimmt immer weiter zu. Sitznachbarn, die Urlaub in Berlin machen, erkundigen sich per Handy, wie lange es in dem Restaurant, das sie besuchen wollen, noch warme Küche gibt. „22 Uhr, das sollten wir schaffen“, sagt der Mann in sein Telefon. Planmäßige Ankunft in der Hauptstadt wäre um 18.25 Uhr gewesen. Als der Zug um 21.25 mit exakt drei Stunden Verspätung schließlich sein Ziel erreicht, ertönt noch einmal die Stimme des Schaffners über die Lautsprecher. „Sehr geehrte Damen und Herren“, sagt er, „man würde es kaum für möglich halten, aber wir sind in Berlin Hauptbahnhof angekommen.“