﻿Die erschreckenden Bilder aus New York zeigen: Die Natur braucht ein Friedensangebot

Geheimunterlagen-Affäre beschäftigt Ermittler

Berichte: Donald Trump könnte erneut angeklagt werden

Donald Trump will erneut US-Präsident werden, sieht sich allerdings auch mit mehreren, weitreichenden Ermittlungen gegen sich konfrontiert. Seit Monaten untersucht ein Sonderermittler den Fund streng geheimer Geheimdienstunterlagen beim Ex-Präsidenten Trump. Nun deutet sich Bewegung in dem Fall an.