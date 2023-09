﻿Die EU muss ihr Verhältnis zum Chaosstaat Libyen überdenken

Die Bilder aus Libyen sind schockierend. Weit mehr als 10.000 Menschen starben durch die von Sturm „Daniel“ ausgelösten Überflutungen im Wüstenstaat, die Schäden an Häusern, Straßen und Energieversorgung sind immens.

Dass der Staat dieser Situation so hilf- und scheinbar mittellos gegenüber steht, hat damit zu tun, dass es ihn seit mehr als zehn Jahren gar nicht mehr gibt. Libyen, fast fünfmal so groß wie Deutschland mit lediglich 6,7 Millionen Einwohnern, ist ein Bürgerkriegsland, in dem die eigenen Bürger schon lange nicht mehr zählen.

Zwei sich unversöhnlich gegenüberstehende Regierungen sind sich nur in einem einig: Milliardenhilfen aus dem Ausland in den eigenen Taschen versickern zu lassen. Die Unwetterkatastrophe in Libyen hat diese Tatsache brutalstmöglich sichtbar gemacht. Es gab keine Vorsorge und keine Pläne für den Katastrophenfall. Viele der Toten gehen auf das Konto der Machthaber in Tripolis und in Bengasi.

Chaosstaat Libyen

Das libysche Volk wird Fragen stellen, wenn die Aufarbeitung der Apokalypse an der Mittelmeerküste beginnt. Angesichts der jahrzehntelangen Erfahrungen unter Gaddafi und der letzten zehn Bürgerkriegsjahre scheint es jedoch mehr als fraglich, ob jemand Kraft und Macht besitzen wird, aus dem Chaos-Staat einen berechenbaren zu formen.

Aber auch Europa und die USA müssen sich Fragen gefallen lassen – und beantworten.

Der ostlibysche Warlord Khalifa Haftar ist lange Zeit mit Millionen Dollar von den US-Amerikanern protegiert worden, um die radikalen Islamisten aus Nordafrika zu verdrängen. Die Mittel waren egal, selbst wenn die Bevölkerung von Haftars Truppen oder verbündeten Milizen terrorisiert wurden.

EU verhält sich zynisch

Ebenso zynisch verhält sich die Europäische Union bis heute. Sie zahlt den von ihnen anerkannten Machthabern im Westen Libyens Millionen Euro, um Flüchtende auf dem Weg nach Europa einzufangen. Dabei ist seit Jahren bekannt, dass Menschen, die von der libyschen Küstenwache abgefangen werden, in staatliche libysche Haftlager gebracht werden. Laut eines UN-Berichts kommt es dort zu „Mord, Verschwindenlassen, Folter, Versklavung, sexuelle Gewalt und Vergewaltigung“.

Erst vor einem Jahr trafen sich Vertreter der Bundespolizei mit Chefs der Küstenwache Libyens zum „Kennenlernen“. Selbst unter der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock, die als Oppositionspolitikerin die Zusammenarbeit mit Libyen im Mittelmeer scharf kritisiert hatte, hält das Auswärtige Amt an der Praxis Geld gegen Rückführungen nach Libyen aus internationalen Gewässern fest.

Doch gerade in solchen Krisenzeiten blüht die Korruption.

Hilfe für Libyen im Vordergrund

Klar, im Moment muss die Hilfe für betroffene Libyer im Vordergrund aller humanitärer und politischer Bemühungen stehen. Doch gerade in solchen Krisenzeiten blüht die Korruption. Gelder und Hilfsmittel müssen dort ankommen, wo sie benötigt werden. Militärs und Milizen dürfen sich nicht weiter die Taschen auf Kosten der Einheimischen füllen.

Das müssen EU, USA und arabische Nachbarn nun absichern. Alles andere unterminiert Libyen noch stärker, fördert Terrorismus und destabilisiert die Region weiter. Mit den Folgen sind dann auch wieder die Europäer befasst. Auf jeden Fall muss die EU ihr Verhältnis zum Chaosstaat Libyen überdenken und Hilfen an überprüfbare Bedingungen knüpfen. Mit einem „Weiter so“ würden die Mitgliedsstaaten die libyschen Verhältnisse zementieren.

