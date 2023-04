Die FDP und der kurze Weg zum Klischee

Die FDP bemüht sich um Wahrnehmbarkeit in der Koalition. Dabei bleibt sie inhaltlich zu einseitig und gleitet vom Selbstbewusstsein zu oft in Breitbeinigkeit ab, kommentiert Daniela Vates.

Berlin. Von allem, was in diesem Jahr für die FDP ansteht, ist der Bundesparteitag vermutlich eine der einfacheren Übungen. Drei Tage sind angesetzt in Berlin, es wird ein wenig Gerangel geben um die hinteren Plätze in den Parteispitzengremien und vermutlich etwas Kritik an der Ampel – die klassische Partei-pur-Sehnsucht, die auch andere Regierungsparteien kennen, die in einer Koalition Kompromisse machen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vermutlich kommt der FDP da der angekündigte Protest der Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten von der Letzten Generation ganz gelegen: Er sichert dem Parteitag eine Extraportion Aufmerksamkeit – und kann nebenbei als Blitzableiter dienen für angestauten Frust.

Für den gäbe es Gründe: Eine Serie von Niederlagen bei Landtagswahlen liegt hinter der FDP, bei den in diesem Jahr anstehenden Wahlen in Bremen und Bayern sind die Chancen nicht die allerbesten. Bundesweit hängt die FDP in den Umfragen bei 6 bis 8 Prozent – es ist kein wirklich bequemes Polster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und 2024 droht das nächste Ungemach, wenn in Thüringen erneut Thomas Kemmerich als Spitzenkandidat antritt, dem die Unterstützung der AfD schon einmal nichts ausgemacht hat. Auf die Thüringen-Frage hat die FDP-Spitze noch keine Antwort gefunden, dabei könnte sie für die FDP existenzielleren Schaden anrichten als sämtliche Ampelkompromisse.

Der Möchtegern-Brückenbauer? Verkehrsminister Volker Wissing gilt als Architekt der Ampel. Doch in der Koalition ist er mittlerweile zur Reizfigur geworden. Hinter den Kulissen ist von „Mauerbauer“ statt von Brückenbauer die Rede. Zu Recht? Jetzt mit Plus-Abo lesen

Drei Männer und ihre Rollen

Auf denen allerdings liegt der Fokus. Aus den Landtagswahlen hat die FDP die Schlussfolgerung gezogen, möglichst laut und vernehmbar sein zu müssen. Es gibt eine Rollenteilung: Wolfang Kubicki ist zuständig für die Stammtischstimmung – und soll schon allein deswegen erneut als Parteivize kandidieren, allen Vorbehalten in der Partie zum Trotz. Verkehrsminister Volker Wissing geriert sich mit Autobahnen und Verbrennermotor unterm Arm als Schutzheiliger der Autofahrenden, Finanzminister Christian Lindner gibt mit eisernem Lächeln den gestrengen Kassenwart. Gesundes Selbstbewusstsein gleitet dabei mitunter in eine erstaunliche Breitbeinigkeit ab.

Vom Bemühen um liberales Heldentum ist es ein kurzer Weg zum Klischee.

Es passt dazu, dass der Leitantrag sich mit seinem Wirtschaftsfokus so eng am Erwartbaren orientiert. Das „Geschäftsmodell Deutschland“ will die FDP sichern. Schuldenbremse und ein Nein zu Steuererhöhungen stehen im Fokus, natürlich geht es um Innovationen, Bürokratieabbau und Digitalisierung – das alte Lied also. Es gehört zum Kerngeschäft der FDP, es muss erwähnt werden. Aber vieles bleibt in Pflichtschuldigkeit stecken. Dass ausgerechnet die so schleppend umgesetzte 200-Euro-Einmalzahlung zum Ausgleich der gestiegenen Energiekosten als Beispiel für gelungene Digitalisierung angeführt wird – zumindest Humor haben die Liberalen an dieser Stelle, wenn vielleicht auch unfreiwillig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Warum die FDP auf mehr inhaltliche Breite verzichtet, bleibt rätselhaft. In der Sozialpolitik dominiert das Nein des Finanzministers im Streit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung und der Pflegeversicherung – und schon winkt der Vorwurf der sozialen Kälte, mit dem sich die Liberalen seit Jahren herumschlagen. Um den zu entkräften, wird es nicht reichen, Lindners Lieblingsprojekt der Aktienrente mit dem gefälligeren Begriff „Generationenkapital“ zu belegen.

Und um die FDP nachhaltig zu stabilisieren, ist es auch nicht genug, vor allem die Abgrenzung zu anderen Parteien zu suchen: Aus den quasi täglichen Scharmützeln mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kommt auch die FDP mindestens mit blauen Flecken heraus. Die Fähigkeit zum Kompromiss bedeutet nicht, dass die eigene Position nicht deutlich werden kann. Und das Leiden am Regieren macht keine Partei attraktiv.