Tendenz steigend

Gewalt gegen Einsatzkräfte: 80.000 Polizisten, Feuerwehr­leute und Helfer angegriffen

Eine Umfrage des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND) in allen 16 Bundes­ländern hat eine hohe Zahl an Betroffenen von Übergriffen während eines Polizei- oder Rettungs­einsatzes ergeben. Eine Expertin der Kriminologischen Zentralstelle geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. So sieht der Bundes­vergleich aus.