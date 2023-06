﻿Woran die Ampel bislang gescheitert ist: die fünf wichtigsten unerledigten Pläne der Regierung

Berlin. Im Herbst hat die Ampelregierung Halbzeit. Spätestens dann wird sie den Reformstau auf so vielen politischen Feldern nicht mehr auf 16 Jahre Merkel schieben können. Bislang zeichnet sich jedenfalls nicht ab, dass SPD, Grüne und FDP ihr Versprechen einlösen können, eine Fortschrittskoalition zu sein.

Zeit für eine Bucketlist – auch bekannt als Löffelliste. Das ist jene Liste, die viele Menschen mit einem Gefühl von Sehnsucht im Hinterkopf haben. Sie beinhaltet, was man von einer Reise nach New York bis zum Bungeesprung alles getan haben möchte, bevor man „den Löffel abgibt“. Wir haben zusammengestellt, was die Ampel getan haben wollte, bevor die ersten beiden Regierungsjahre verstrichen sind – was aber nicht mehr gelingen wird und offensichtlich auch schon für den Rest der Wahlperiode abgeräumt ist.

Um gerecht zu bleiben: Den Krieg in der Ukraine und seine dramatischen Folgen auch für Deutschland hat so niemand vorhergesehen. Die Ampel wäre aber auch ohne diese dramatische Lage in Europa in schweres Fahrwasser geraten, weil den Koalitionspartnern das gegenseitige Vertrauen fehlt und weil sie über keine stabilen Achsen verfügt, die einmal gefundene Kompromisse auch tragen.

Ankündigung I: Klimageld

Es klang so einfach: Jede Bürgerin und jeder Bürger soll ein wenig von den Kosten der Klimawende entlastet werden. Dafür wollte die Bundesregierung das sogenannte Klimageld einführen. Die Einnahmen aus der CO2 -Bepreisung sollten an die Menschen zurückfließen. Im Koalitionsvertrag nannten SPD, Grüne und FDP dies einen „sozialen Kompensationsmechanismus“ und setzten in Klammern den Begriff „Klimageld“. Sozialminister Hubertus Heil (SPD) peilte sogar eine Einführung zum 1. Januar 2023 ein. Das ist nun mehr als sechs Monate her - und vom Klimageld nichts zu sehen.

Hinter den Kulissen schütteln die Verantwortlichen inzwischen stumm den Kopf, wenn man fragt, ob das Klimageld noch eine Chance hat. Selbst Klimaminister Robert Habeck (Grüne) rechnet nicht mehr in dieser Wahlperiode mit einer Umsetzung.

Für das Scheitern gibt es mehrere Gründe: Unterschiedliche Vorstellungen der Koalitionspartner über die Ausgestaltung und fehlendes Geld gehören bei der Ampel zu den ständigen Gründen, warum etwas nicht klappt. Beim Klimageld fehlt derzeit jede Grundlage. Generell ist eine hohe CO2-Bepreisung die Bedingung für das Klimageld. Die Einnahmen aus dem CO2-Aufschlag sollen eigentlich in dem Sondertopf Klima- und Transformationsfonds – kurz KTF – landen. Die geplante Erhöhung des CO2-Preises, die mehr Geld in den KTF spülen sollte, wurde allerdings um ein Jahr verschoben.

Und selbst wenn die Koalition das Geld hätte, sie wüsste gar nicht, wie sie es unter die Leute bringen soll. Stichwort: fehlende Digitalisierung. Es gibt keinen Mechanismus, über den die Pauschale direkt an jeden Einzelnen überwiesen werden kann, weil die Steuer-ID der Bürgerinnen und Bürger bislang nicht mit deren Bankdaten verknüpft ist.

Ankündigung II: 400.000 Wohnungen jährlich

Es war der Wahlkampfschlager von Olaf Scholz: 400.000 neue Wohnungen jährlich wollte er als Kanzler schaffen. Im vergangenen Jahr waren es laut Statistischem Bundesamt 295.300. Und schon bei dieser Zahl atmete man im eigens neu gegründeten Bauministerium auf: nicht ganz so wenige wie befürchtet.

Trotzdem hat die Ampelregierung dieses zentrale Versprechen nicht eingelöst. „Unser Ziel ist der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr“, heißt es im Koalitionsvertrag – den haben auch Grüne und FDP unterschrieben. Die Zusage an die vielen Bürgerinnen und Bürger, die keine passende Wohnung finden, wurde übrigens gegeben, bevor Zinswende und Materialknappheit die Baubranche in eine Krise schlittern ließen.

Die starke Nachfrage nach Immobilien erfordert jährlich 350.000 bis 400.000 neue Wohnungen. Doch Experten zweifeln, ob dieses Ziel erreicht werden kann. © Quelle: Arne Dedert/dpa

In diesem Jahr wird die Zahl der neu gebauten Wohnungen voraussichtlich noch niedriger liegen. Der Zentralverband des deutschen Baugewerbes (ZBD) beobachtet einen Rückgang der Baugenehmigungen. Sollten jetzt keine „deutlichen Investitionsimpulse“ folgen, könnte die Zahl 2023 auf rund 250.000 Wohneinheiten sinken, befürchtet Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. „Ohne eine Änderung der Förderpolitik ist das eine zu geringe Basis, um bis 2025 die Kapazität auf 400.000 Wohneinheiten auszuweiten“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Industriegewerkschaft IG BAU rechnet mit einem dramatischen Einbruch. „Der Wohnungsbau steht an einem Kipppunkt“, warnt IG-BAU-Chef Robert Feiger. Er fürchtet, dass die Neubauzahlen in diesem Jahr sogar unter die Marke von 250 000 fallen, 2024 drohe gar ein Absturz unter die 200.000er-Marke.

Bundesbauministerin Klara Gey­witz (SPD), die sich schon mit dem Satz „Ich bin das Gesicht zur aktuellen Baukrise“ zitieren ließ, will ihr ehrgeiziges Ziel nicht mit neuen Schulden umsetzen. So wird die Bundesregierung ihr Ziel krachend verfehlen.

Ankündigung III: Nationaler Sicherheitsrat

Der Titel klingt prächtig, nach Pro­blem­lö­sung und Krisenkompetenz, nach Weitblick und Strategie. Einen „Nationalen Sicherheitsrat“ wird es allerdings nicht geben. In der Debatte um die Nationale Sicherheitsstrategie war er nach ein paar Monaten aus dem Rennen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) wollte das Gremium – Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will aber nicht noch mehr Zuständigkeit für internationale Krisen ans Kanzleramt abgeben. Dort wäre der Rat angesiedelt gewesen, als Gremium mit dem Arbeitsauftrag, internationale Krisen schnell zu erkennen und rasch auf sie reagieren zu können.

Im Kanzleramt ist man inzwischen reichlich verschnupft über die Außenministerin, die dem Nationalen Sicherheitsrat im Wege steht und aus Sicht der Scholz-Leute ohnehin viel zu oft ihren eigenen Kurs steuert.

Ursprünglich gab es einen recht breiten Konsens über die Notwendigkeit eines Nationalen Sicherheitsrats. Die CDU hat ein solches Gremium im Wahlkampf gefordert und dabei auf die USA verwiesen, wo es einen „National Security Council“ gibt. Auch für die FDP-Außenpolitiker wurde der Nationale Sicherheitsrat ein solches Herzensanliegen, dass er seinen Weg ins Wahlprogramm fand. Die Grünen hatten mal vorsichtige Sympathien gezeigt, ließen das Thema allerdings im Wahlkampf dann doch außen vor, genauso wie die SPD. Im Koalitionsvertrag findet sich der Sicherheitsrat nicht, sondern lediglich der Satz: „Wir werden im ersten Jahr der neuen Bundesregierung eine umfassende Nationale Sicherheitsstrategie vorlegen.“ Das mit dem ersten Jahr hat schon mal nicht geklappt, die Vorlage der Strategie wird nun für kommende Woche erwartet. Die Frage, wie Sicherheit überhaupt zu definieren ist, sorgte intern genauso für Streit wie der schiere Umfang der Strategie.

Ankündigung IV: Gesetz gegen Abgeordnetenbestechung

Was war die Empörung groß über jene Bundestags- und Landtagsabgeordnete von CDU und CSU, die im Zuge der Corona-Pandemie Geschäfte zwischen staatlichen Stellen und Maskenherstellern vermittelt hatten – und dafür teilweise Provisionen in Millionenhöhe kassierten. Strafbar sind solche Deals allerdings bis heute nicht – weil sich die Vorgänge nicht im Parlament abspielten, sondern außerhalb. Eine Abgeordnetenbestechung liegt ohnehin nur vor, wenn sich ein direkter Zusammenhang zwischen Abstimmungsverhalten und Entlohnung beweisen lässt.

SPD, Grüne und FDP wollten diese Gesetzeslücke beherzt schließen und hielten im Koalitionsvertrag fest: „Wir werden den Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung und -bestechlichkeit wirksamer ausgestalten.“ Im Juli 2022 verlautete aus der SPD-Bundestagsfraktion, das werde „schnellstmöglich“ geschehen. Doch geschehen ist bis heute nichts.

Zwar hat das Bundesjustizministerium im Januar nach langem Hickhack einen Entwurf für die Reform des einschlägigen Paragrafen 108e des Strafgesetz­buches vorgelegt. Demnach würde künftig bestraft, „wer einen ungerecht­fertigten Vermögens­vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür (…) annimmt, dass er zur Wahrnehmung von Interessen neben seinem Mandat eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung gegenüber einem Amtsträger (…) vornehme oder unterlasse“. Aber dann stoppte der Reformzug wieder. Hinter den Kulissen verlautet aus der Ampel, man könne sich auf die Schärfe der Neuregelung nicht einigen. Ende offen.

Ankündigung V: Mehr Pflegegeld ab 2022

Noch eine Verheißung aus dem Koalitionsvertrag: „Wir dynamisieren das Pflegegeld ab 2022 regelhaft.“ Bisher haben die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen keinen weiteren Cent gesehen. Nun soll es zum 1. Januar 2024 eine Erhöhung um 5 Prozent geben – eine Dynamisierung, also eine Anpassung an die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, ist erst im Jahr danach geplant. Angesichts der hohen Inflation hätte eine Dynamisierung ab 2022 den Betroffenen einen kräftigen Zuschlag beschert - doch dieser bleibt aus. Das Pflegegeld steht den Pflegebedürftigen zu, die zu Hause versorgt werden – das sind 80 Prozent aller Pflegebedürftigen. Die Angehörigen können es entweder für ihre Arbeit selbst behalten oder damit Leistungen von Pflegediensten einkaufen.

Bitter für die vier Millionen zu Hause betreuten Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen: Sie bekommen auch weiterhin keinen zusätzlichen Cent als Ausgleich für die Inflation, obwohl das Pflegegeld zuletzt 2017 erhöht wurde.