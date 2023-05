Die Gazprom-Söldner von Bachmut: Konkurrenz an der russischen Front

Seit Monaten ist die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine schwer umkämpft. Zuletzt hatte die ukrainische Armee bei Gegenangriffen erstmals kleinere von Russland besetzte Gebiete zurückerobert. Auf russischer Seite kämpft die berüchtigte Privatarmee Wagner in diesem Gebiet. Deren Chef, Jewgeni Prigoschin, hatte in letzter Zeit immer wieder hohe Verluste und den Mangel an Munition beklagt – und dafür auch direkt den Kreml und Präsident Putin verantwortlich gemacht. Mehrmals drohte er mit Rückzug aus Bachmut, sollte sich die Lage nicht verbessern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Doch offenbar ist die Wagner-Truppe nicht die einzige Privatarmee, die von Russland in Bachmut eingesetzt wird. Im April tauchte in einem Telegram-Kanal ein Video auf, das russische Kämpfer einer Truppe namens Potok zeigte. In der an Putin gerichteten Botschaft beschwerten sich die Männer in Tarnkleidung über die schlechte Versorgungslage. Außerdem gaben sie an, ursprünglich als Sicherheitspersonal für den Energiekonzern Gazprom zusammengestellt worden zu sein. Gazprom habe ihnen einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium versprochen. Anfang April seien sie dann aber unter dem Kommando einer Söldnergruppe namens Redut in die Kampfzone in der Nähe von Bachmut geschickt worden. Überprüfen ließen sich diese Aussagen zunächst nicht.

Wie ein Bericht der russischsprachigen Seite der BBC nun nahelegt, stehen die Potok-Söldner offenbar tatsächlich in Verbindung zum russischen Energiekonzern. Bereits im Februar meldete der „Business Insider“, dass Gazprom eine Privatarmee aufbaue. Die russische Regierung habe dem mehrheitlich staatlichen Energieriesen am 4. Februar grünes Licht für die Gründung einer privaten Sicherheitsorganisation gegeben. Offiziell sollte diese dafür eingesetzt werden, russische Energieinfrastrukturen vor Angriffen zu schützen. Das geht laut dem Bericht aus Unterlagen des ukrainischen Geheimdienstes hervor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob die Gazprom-Armee darüber hinaus auch im Krieg in der Ukraine eingesetzt wird, war bisher nur Teil von Mutmaßungen. Denn Privatarmeen (PMCs) sind in Russland theoretisch verboten. Die Wagner-Gruppe operiert offenbar ohne rechtliche Grundlage. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass sie nur aufgrund Putins persönlicher Zustimmung bestehen kann.

Der BBC-Bericht hat nun erstmals weitere Anhaltspunkte für die Beteiligung Gazproms in der Schlacht um Bachmut gesammelt. Demnach soll Gazprom mehrere Privatarmeen zusammengestellt haben. Unter anderem „Fakel“ und „Flame“ – aber eben auch „Redut“, zu der die Potok-Truppe gehören soll, die sich im April per Videobotschaft bei Putin über mangelnde Versorgung beschwerte. Alle Privatarmeen seien an das Verteidigungsministerium angebunden und von Gazprom finanziert.

Ukrainische Armee nimmt Gazprom-Söldner gefangen

So berichtet es auch ein Potok-Kämpfer, der Ende April von der ukrainischen Armee gefangen genommen und verhört wurde. In einem Video des Verhörs, das den Mann mit Wunden im Gesicht zeigt, gibt er an, unter dem Kommando von Redut an der Front gelandet zu sein. Laut Recherchen der BBC ist der Mann seit 1996 bei Gazprom in Orenburg angestellt, einer Stadt im Südwesten des Landes. So geht es zumindest aus seinem Profil in sozialen Netzwerken hervor.

Außerdem soll er Verbindungen in die dortige Sicherheitsabteilung gehabt haben, welche das Gazprom-Zeichen in ihrem Logo hat. Laut den Angaben des Kriegsgefangenen soll Gazprom Kampfeinheiten aus „Sicherheitsleuten in ganz Russland“ gebildet haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zusammenarbeit der verschiedenen Privatarmeen an der Front von Bachmut funktioniert aber offenbar nicht immer gut – im Gegenteil: Vielmehr stehen sie in direkter Konkurrenz zueinander. So verlaufen den Berichten zufolge etwa die Kommunikation und Befehlsführung zwischen den Truppen mangelhaft. Viele Söldner seien sich offenbar nicht sicher, wem sie unterstehen. Die Potok-Kämpfer berichteten in ihrem Video von April, dass ihre Führung sie zum Rückzug gezwungen habe. Als die Wagner-Führung davon erfuhr, soll sie versucht haben, den Rückzug zu verhindern und den rückzugswilligen Söldnern mit dem Tod gedroht haben.

Wagner-Chef wütet gegen Gazprom-Armee

Wagner-Chef Prigoschin beschwerte sich in Videos immer wieder lautstark über die Gazprom-Leute. „Um es ganz klar auszudrücken: Die Gazprom PMC gab die durch das Blut der Wagners erlangten Positionen an die Streitkräfte der Ukraine ab und floh von der Front“, wütete er in einer der Aufnahmen. Dennoch ist die Region um Bachmut weiterhin schwer umkämpft.

Während ukrainische Truppen außen an den Fronten rund um die Stadt weiter vordringen, können die russischen Truppen innerhalb der Stadt die ukrainischen Verteidiger zurückdrängen. Das teilte die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Dienstag auf Telegram mit. Damit könnte sich die vom ukrainischen Heereskommandeur Olexander Syrskyj angedeutete „Mausefalle“ für die russischen Soldaten weiter schließen. Nach Einschätzung von Militärexperten aus den USA ist es jedoch wahrscheinlich, dass Russland neue Kräfte für Angriffe in die Region verlegt hat.