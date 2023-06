„Es gibt Druck von allen Seiten auf uns“: Grüne diskutieren auf kleinem Parteitag über Parteikurs

Bad Vilbel. Der kleine Parteitag der Grünen im hessischen Bad Vilbel startete mit mehr als einer Dreiviertelstunde Verspätung. Bei dem Treffen von knapp hundert Delegierten und weiteren angereisten Parteimitgliedern am Samstag wurde eine emotionale Debatte über die europäische Asylpolitik erwartet. Die Bundesregierung hatte mit Zustimmung der Grünen vor Kurzem Plänen zu einer Verschärfung zugestimmt, die nun zwischen dem Europaparlament und den EU-Staaten verhandelt werden soll. Vor der Tür demonstrierten Gegner des Vorhabens, das auch die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl kritisiert.

Die Politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, eröffnete die Zusammenkunft mit einer kämpferischen Rede. Sie sprach von „aufreibenden letzten Wochen“. Manchmal fühle es sich an, als gehe man „mit einem vollgepackten Rucksack bergauf“, so Büning. „Das macht nicht immer Spaß.“ Aber die Grünen wollten die Verantwortung. „Wir wollen den heutigen Tag nutzen, um Demokratie zu leben. Wir sind eine Partei der offenen Debatten und der Inhalte, das hat uns immer stark gemacht.“ Der Ministerpräsidentenkandidat der hessischen Grünen für die Landtagswahl im Herbst, Tarek Al-Wazir, wurde mit Jubel begrüßt.

Brüning rechnet mit deutlich weniger Änderungsanträgen

CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder griff Büning frontal an: Diese erzählten „Schauermärchen über die Grünen“. Sie erklärte: „Wer den Rechten das Wort redet, der macht sie stark.“ Am Ende gewännen die Feinde der Demokratie. „Und das können wir nicht zulassen.“

Die Zeichen deuteten am Morgen auf eine Annäherung im erhitzten Konflikt um die Asylpolitik. Zu einem Antrag des Bundesvorstands hatte es ursprünglich mehr als 40 Änderungsanträge gegeben, an vielen Stellen hatte man sich nach Angaben Bünings aber bereits auf gemeinsame Formulierungen geeinigt. Sie ging kurz vor dem Auftakt nur noch von zwei bis drei Abstimmungen zu diesem Tagesordnungspunkt aus.

Habeck will keine Sehnsucht zur Rolle in der Opposition

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Grünen bei seiner Rede im Anschluss zum Kurshalten aufgerufen. „Es gibt Druck von allen Seiten auf uns“, sagte der grüne Vizekanzler. Die Grünen sollten sich aber nicht drängen lassen, „mit den Mitteln der anderen zurückzuschlagen“. Sie dürften sich nicht in die Nische drängen lassen. Jetzt, wo die Energiekrise handhabbar geworden sei, werde den Menschen deutlich, dass die Grünen regierten, so Habeck. Seine Partei stehe nun im Vordergrund, nicht mehr - verdrängt durch Krieg und Krisen - im Hintergrund. Sein Fazit: „Alles fokussiert sich auf Bündnis 90/Die Grünen.“

Das komme nicht überraschend. „Wir wissen es, dass wenn man regiert, der Wind immer von vorne kommt.“ Die Grünen hätten aber auch viel vorzuweisen. „Noch nie wurde so viel für Klimaschutz getan wie in den letzten fünfzehn Monaten.“ Es sei viel getan worden für erneuerbare Energien, eine klimafreundlichere Handelspolitik und das jetzt beschlossene Tierhaltungskennzeichen. „So viele Veränderungen, sie lösen Fragen aus, Kritik und teilweise Protest.“ Habeck räumte ein: „Veränderungen werden beklatscht auf Parteitagen, aber sie sind häufig auch Zumutungen.“

Die Grünen müssten in ihrer Politik, vom Heizen bis zum Asyl, immer einbeziehen, dass sie in einer Demokratie für Mehrheiten arbeiten müssten. Gegner von Veränderungen wollten die Partei an den Rand drängen. „Aber im Bundestag sitzen wir in der Mitte“, betonte Habeck. Er appellierte an die Delegierten und Parteimitglieder, keine Sehnsucht nach der Opposition zu entwickeln. Die Grünen müssten streitbar und solidarisch zusammenstehen.

Auch Außenministerin Annalena Baerbock verteidigte ihre Zustimmung zum verschärften Asylrecht. „Auch mich hat es zerrissen“, sagte sie. Immerhin habe man eine Einigung gefunden, die eine bessere Verteilung von Schutzsuchenden in Europa bedeuten würde. „Wir haben im Vergleich zum Status quo eine kleine Verbesserung“, sagte Baerbock. Es sollten mehr Geflüchtete von den europäischen Außengrenzen auf andere Länder in Europa verteilt werden.

Lang: „Klimaschutz ist nichts anderes als Menschheitsschutz“

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat zum Beharren auf grünen Kernthemen aufgerufen. Die Klimakrise sei keine Zukunftsmusik, sondern schon eine Gefahr, sagte sie. „Klimaschutz ist am Ende des Tages nichts anderes als Menschheitsschutz“, sagte Lang. Es gehe aber auch um wirtschaftliche Vernunft. Klimaschutz sei „nichts anderes als ein riesengroßer Jobmotor“.

Lang beklagte: „Wir erleben einen Kulturkampf um soziale und ökonomische Themen.“ Es gehe um soziale Sicherheit und bezahlbare Mieten und Investitionen. Sie versprach ähnlich wie Robert Habeck: „Wir werden nicht zurückgehen in die Nische, wir werden genau jetzt in die Breite gehen.“

Haßelmann setzt auf Migrationsabkommen

Britta Haßelmann, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, drängt darauf, möglichst schnell ein Migrationsabkommen umzusetzen. Das Konzept der sicheren Herkunftsländer sei für die Grünen nicht das passende. Stattdessen seien verlässliche Strukturen, Finanzierung und eine klare Verantwortungs-Übernahme von Bund und Ländern zur Unterstützung der Kommunen nötig. „Wir brauchen mehr Wohnraum und eine Integrationsoffensive. Die Frage, wie das gelingen kann, müssen wir zwischen Bund, Ländern und Kommunen diskutieren“, sagte sie im Phoenix-Interview am Rande des Grünen Länderrats.

Innerhalb der Partei gebe es unterschiedliche Einschätzungen zum EU-Asylkompromiss. Bei den Grünen würden strittige Fragen offen debattiert, dabei hätten alle das gleiche Ziel: „Uns eint, dass uns eine humanitäre Politik für Geflüchtete und Menschenrechte ein ganz zentrales Anliegen ist, etwas, wofür wir seit Jahren streiten und ringen. Niemand von uns will sich mit den furchtbaren Zuständen, den Rechtsverstößen und dem Sterben im Mittelmeer abfinden.“

RND/dpa