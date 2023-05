Berliner Heizungsstreit und Bremer „Brötchentaste“: die Grünen in der Krise

Berlin. Die Geschichte scheint kurios und symptomatisch zugleich – für die Grünen ebenso wie für ihren Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: Auf der Insel Rügen soll jetzt das Café Habeck’s umbenannt werden, weil die Betreiberin Vanessa Wellbrock das vor Rügen geplante LNG-Terminal die Freude an Habeck als Namensvetter verdorben hat. „Die Natur muss erhalten bleiben, die Insel lebt vom Tourismus, und dann macht man so was“, sagte Wellbrock der „Ostsee-Zeitung“.

Zwar legten die Grünen bei den schleswig-holsteinischen Kommunalwahlen am Sonntag um 1,2 Prozentpunkte auf 17,7 Prozent zu; in der Landeshauptstadt Kiel holten sie mit 27 Prozent sogar Platz eins. Eine Klatsche gab es freilich bei der Wahl in Bremen. Hier rutschten die Grünen von 17,4 Prozent im Jahr 2019 auf jetzt 11,7 Prozent ab. Die Grünen-Spitzenkandidatin und Verkehrssenatorin Maike Schaefer zog bereits Konsequenzen. Sie steht nicht erneut für ein Amt im Senat zur Verfügung.

Verschärfend kommt für die Partei hinzu, dass Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) als Wahlsieger nicht ausschließt, das Bündnis mit Grünen und Linken zu beenden und auf eine Koalition mit der CDU umzuschwenken – so ähnlich, wie es zuletzt in Berlin geschah, dort indes unter Führung der CDU.

Die Bremen-Wahl verschärft jedenfalls die Krise, in die die Bundes-Grünen geraten sind. Die Debatte über Habecks Staatssekretär Patrick Graichen, mit dessen Hilfe sein Trauzeuge Michael Schäfer zum Chef der Deutschen Energie-Agentur (Dena) auserkoren wurde, will nicht verstummen. Der Minister wirkt zunehmend angefasst. Das Gebäudeenergiegesetz, das nun im Bundestag beraten wird, hängt der Partei wie ein Mühlstein um den Hals. Die Forderungen nach Entschärfung häufen sich. Beim sozialen Ausgleich sind die Grünen auf die Mithilfe von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angewiesen. Sie lassen den Partner zappeln.

Schließlich bahnt sich in der Flüchtlingspolitik ein weiterer Konflikt an. Denn während SPD und FDP Asylverfahren an die Außengrenzen der Europäischen Union verlegen wollen, betonen die Grünen zunehmend, dies müsse zwingend mit einer gerechten Verteilung innerhalb der EU einhergehen. Die Einstufung von Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten ist nicht minder strittig.

Der „Brötchentaste“-Effekt

Die Frage ist nun, welche Konsequenzen die Grünen aus der Krise ziehen. Ex‑Fraktionschef Anton Hofreiter führt das schlechte Abschneiden in Bremen auf Fehler vor Ort zurück – und nennt dabei den Streit um die „Brötchentaste“. Die schon erwähnte Verkehrssenatorin Maike Schaefer strich an Parkautomaten die Option zum kostenlosen 15‑minütigen Parken, die für den raschen Gang zum Bäcker reichte und deshalb „Brötchentaste“ genannt wurde.

Habeck hält an umstrittenem Staatssekretär Graichen fest „Ich habe entschieden, dass Patrick Graichen nicht gehen muss“, sagte Habeck. © Quelle: Reuters

Hofreiter fuhr indes fort: „Die Debatten der letzten Zeit um den Heizungstausch und Patrick Graichen waren nicht hilfreich. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das Kanzleramt den Grünen ungern Erfolge gönnt, und deshalb braucht es eine noch klarere und härtere Verhandlungsstrategie. Wir müssen uns stärker absichern, dass gefundene Kompromisse auch von allen Seiten getragen werden.“ Da schwingt Kritik an Habeck mit.

Die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen bei der Landtagswahl im Herbst, Katharina Schulze, sagte, das Ergebnis in Bremen sei „enttäuschend“, die Resultate in Schleswig-Holstein seien „super“. Insgesamt sei dies „gerade keine leichte Zeit für uns“. Schulze sagte aber weiter, sie finde es „geradezu perfide, wenn die Union, die selbst auf diesem Gebiet jahrelang nichts gemacht hat, jetzt für Öl- und Gasheizungen kämpft, obwohl es am Ende für die Bürger sogar teurer würde“. Denn inhaltlich sei das Gebäudeenergiegesetz mit Fördermaßnahmen richtig. „Das muss kommen.“ Sie zeigte sich ferner „froh, dass Robert Habeck unser Wirtschaftsminister ist, er macht einen guten Job“.

Wir müssen künftig stärker mitdenken, dass viele ein Interesse daran haben, unsere Vorhaben ganz bewusst falsch zu verstehen. Dazu gehören auch unsere Koalitionspartner. Tarek Al-Wazir, Grünen-Spitzenkandidat für die hessische Landtagswahl

Der hessische Grünen-Spitzenkandidat für den Urnengang im Herbst, Tarek Al-Wazir, erklärte: „Ich würde allen dazu raten, nicht panisch zu werden.“ Und: „Das Gebäudeenergiegesetz muss in den nächsten Monaten verabschiedet werden, inklusive des sozialen Ausgleichs. Denn das Allerwichtigste für die Menschen ist Planungssicherheit.“

Allerdings warnte Al-Wazir wie Hofreiter: „Wir müssen künftig stärker mitdenken, dass viele ein Interesse daran haben, unsere Vorhaben ganz bewusst falsch zu verstehen. Dazu gehören auch unsere Koalitionspartner. Im aktuellen Fall heißt das: Das eine sind die Heizungen der Zukunft, das andere ist der soziale Ausgleich. Das muss man gleichzeitig kommunizieren.“

Der Parteivorsitzende Omid Nouripour sagte unterdessen, die „Brötchentaste“ habe „hart reingeschlagen“. Und die Gesellschaft sei „müde nach all den Krisen der letzten Jahre“. Das müsse die Partei bedenken und dürfe keine unnötigen Angriffsflächen bieten. Ebenso falsch sei es aber, die eigenen „Ambitionen aufzugeben. Das dürfen wir nicht.“

Nouripour wies im Übrigen darauf hin, dass die Grünen bei der Kommunalwahl in Flensburg 5 Prozent hinzugewonnen hätten. Flensburg – das ist Robert Habecks Heimat.