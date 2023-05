Einen grünen Kanzler wird es nicht geben

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Grünen sahen zuletzt nicht gut aus. Zwar holten sie bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein, der Heimat Robert Habecks, erstklassige Ergebnisse. Doch in Berlin flog die Ökopartei aus der Regierung. In Bremen sackte sie bei der Wahl fast auf das Niveau der Linken – obwohl das Milieu der Hansestadt der ideale Humus für Platz eins wäre. Den Heizungsstreit haben die Grünen durch handwerkliche Fehler noch angefacht. Und die Trauzeugenaffäre von Habecks Staatssekretär Patrick Graichen fällt in die Kategorie: Kann man sich nicht ausdenken.

Bleibt die Frage: Ist das eine Krise? Gemessen am grünen Anspruch, in Berlin mal den Kanzler zu stellen, ist es sogar eine große.

Grünen-Kerngeschäft Klimaschutz

Der Streit um das Gebäudeenergiegesetz ist sehr grundsätzlich. Selbst ohne geleakten Gesetzentwurf und Trauzeugenaffäre: Es geht um eine kleine Revolution: Die Deutschen sollen in absehbarer Zeit anders heizen als heute und dafür einigermaßen tief in die Tasche greifen. Beileibe nicht sofort und nicht so tief, wie bisweilen behauptet. Und doch: Der Schritt ist enorm – zumal in einer zunehmend nervösen Gesellschaft. Das lässt sich auch durch noch so viel politisches Geschick nicht bemänteln. Die Konkurrenz hat das erkannt und nutzt überdies die Gelegenheit, Heizungsstreit und Trauzeugenaffäre zu vermischen.

Dabei sind die Grünen jetzt auf die Hilfe des Kanzlers und des Finanzministers angewiesen – und können doch nicht zurück. Schließlich haben sie der Realität seit Existenz der Ampelkoalition schon zu viel Tribut zollen müssen: beim Bau von LNG-Terminals für Fracking-Gas, bei längeren Laufzeiten für Atomkraftwerke, bei Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Klimaschutz ist mehr denn je Kerngeschäft der Partei. Ähnlich identitätsstiftend ist eine offene Flüchtlingspolitik. Sie könnte zum nächsten großen Zankapfel der Ampelkoalition werden. Das Konzept der unscharfen Offenheit nach allen Seiten stößt jedenfalls an Grenzen. Die Wirklichkeit macht die Grünen wieder kenntlich.

In Berlin und Bremen haben sich die Landesverbände vermeidbare symbolische Fehler geleistet, als sie die Friedrichstraße für den Verkehr sperrten und die „Brötchentaste“ abschalteten. Beides hat dem Klimaschutz nicht genutzt und den Grünen geschadet. Doch dass der Gebäudesektor bei den CO₂-Emissionen liefern muss, wo es schon der Verkehrssektor nicht tut, auf den die Grünen keinen Zugriff haben, ist unabweisbar.

Auch in Bremen sind die Grünen jetzt auf einen anderen angewiesen – auf den sozialdemokratischen Bürgermeister Andreas Bovenschulte, der sie so vor die Tür setzen könnte, wie es Franziska Giffey in Berlin tat. Das Gefühl der Abhängigkeit ist (wieder) neu für eine Partei, die in den letzten Jahren von Erfolg zu Erfolg eilte.

Robert Habeck waidwund geschossen

Einer ihrer Stars zeigt derweil Nerven: Robert Habeck. Gewiss, Empfindsamkeit macht einen Teil seiner Qualität aus. Doch nun wirkt der Vizekanzler mitunter waidwund geschossen. Das schadet ihm und seinesgleichen und lädt die Söders dieser Welt ein, weitere Stiche zu setzen. Tragisch, aber wahr: Wer für Veränderungen eintritt, hat es in der Politik schwerer als der, der sie verhindern will.

Nein, dem grünen Aufstieg wird nicht der grüne Niedergang folgen. Dazu hat die Partei in der Republik außer in Ostdeutschland schon zu viele Wurzeln geschlagen. Und wenn wir im Sommer erneut unter Rekordhitze leiden und tote Wälder brennen wie Zunder, dann wird sich der Heizungsstreit noch einmal anders darstellen. Trotzdem kann man eine Prognose wagen: Der grüne Traum vom Kanzleramt – er wird auch unter günstigeren Umständen nicht wahr.