Baerbock reist zu den Vereinten Nationen und nach Kanada

Am Sitz der Vereinten Nationen in New York wird die Bundesaußenministerin am Montag an der Überprüfungskonferenz zum Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag teilnehmen und eine Rede halten, Am Mittwoch reist Baerbock dann nach Kanada weiter.