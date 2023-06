﻿Die humanitäre Rechnung von Krieg und Gewalt will niemand zahlen

Zwei Nachrichten der Vereinten Nationen ließen an diesem Mittwoch aufhorchen: Das UN-Welt­ernährungs­programm (WFP) kündigte an, Hilfen für zweieinhalb Millionen bedürftige Syrer drastisch kürzen zu müssen, und das UN-Flüchtlings­hilfswerk UNHCR registriert mit 110 Millionen Vertriebenen einen weltweiten Höchststand.

In Syrien geht es um ein Programm für 5,5 Millionen Menschen, die im seit 2011 vom Bürgerkrieg erschütterten Land ausharren. Dieser Krieg forderte bislang mehr als 350.000 Todesopfer, 13 Millionen Menschen wurden innerhalb Syriens vertrieben oder flüchteten in andere Länder. Dazu kam das verheerende Erdbeben im Februar.

Die rasant anwachsenden Flüchtlings­zahlen auf der Erde werden nach Untersuchungen des UNHCR vor allem von zwei Kriegen getrieben, der russischen Invasion in der Ukraine und den Übergriffen verschiedener Milizen auf die Zivil­bevölkerung im Sudan.

Arme Länder nehmen mehr Geflüchtete auf

Das Elend der vertriebenen Erwachsenen und der Kinder, die aktuell einen Anteil von 40 Prozent an der weltweiten Flucht­bewegung ausmachen, wird durch zwei Entwicklungen verschärft. Zum einen fällt es den Vereinten Nationen von Jahr zu Jahr schwerer, Geld von ihren Mitgliedern für humanitäre Hilfe in ausreichender Menge zu erhalten. Zum anderen schotten sich Länder wie die USA und die Länder der Europäischen Union immer massiver gegenüber Geflüchteten ab.

Bezeichnenderweise kommen vor allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen die meisten Vertriebenen unter. Auf die 46 am wenigsten entwickelten Länder entfallen zwar nicht einmal 1,3 Prozent des weltweiten Brutto­inlands­produkts, aber dennoch haben sie mehr als 20 Prozent aller Geflüchteten aufgenommen.

Reiche Länder halten sich zurück

Die reichen Länder, zu denen die Bundesrepublik zweifelsohne gehört, fahren hingegen eine recht perfide Strategie. Das Menschenrecht auf Asyl wird ausgehöhlt, indem Geflüchteten mehr Unterstützung direkt in den Krisen­regionen gewährt wird. Übersetzt heißt das: Nur ein Geflüchteter, der wegbleibt und keinen Asylantrag in Europa stellt, ist ein guter Geflüchteter.

Politiker, die diesen Kurs unterstützen, machen sich mitschuldig an der Verschärfung der weltweiten Flüchtlingskrise, die – da muss man kein Prophet sein – zu weiteren gewaltsamen Auseinandersetzungen und dem Tod vieler Betroffener führen wird.

Geld für Waffen und Kriegsgerät

Es ist wichtig, sich ab und an vor Augen zu führen, welche Summen für Waffen und Kriegsgerät zur Verfügung gestellt und in welcher Geschwindigkeit sie mobilisiert werden, selbst wenn die meisten dies – wie im Fall der Hilfe für die Ukraine – für richtig halten. Allein Deutschland stellt hier aktuell insgesamt 15 Milliarden Euro für die Ersatzbeschaffung des Bundeswehr­materials und die militärische Ausrüstung der Ukraine bereit. Zum Vergleich: An das UN-Flüchtlings­hilfswerk zahlte Berlin im vergangenen Jahr 537 Millionen Dollar.

Für die Folgen kriegerischer Auseinandersetzungen, die zumeist zusätzlich zum regionalen Konflikt aus den Interessen von Schutzmächten gespeist werden, gibt es häufig keine Zahlmeister mehr. Beim Begleichen humanitärer Rechnungen halten sich die meisten zurück.

Deutschland ist da kein Ausnahmefall, obwohl die Bundesrepublik beispielsweise nach den USA der zweitgrößte Geldgeber des UNHCR ist und die Deutschen gern für Menschen in Not spenden. Doch gegenwärtig wird in der Bundesregierung darüber diskutiert, wie und wo Haushaltsmitteln für humanitäre Hilfe und Entwicklungs­zusammenarbeit gekürzt werden können. Dies wäre ein schlechtes und wahrscheinlich folgenreiches Signal an andere Geberländer, sich ebenfalls zurückzuhalten.