﻿Die Kosten der Energiewende: Was, wenn es ernst wird?

Berlin. Das Tempo beim Klimaschutz in Deutschland macht ihn nervös, sagt Dirk Messner. Da der Mann als Präsident des Umweltbundesamts (UBA) mit seiner Behörde so etwas wie der Warnsensor für gefährliche Entwicklungen im Klima- und Umweltbereich ist, sollte Messners Selbsterkenntnis die Deutschen aufhorchen lassen.

Die Analyse des UBA ist eindeutig: Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sinken zu langsam – 2022 lediglich um 1,9 Prozent. Um die Klimaziele der Bundesregierung bis 2030 zu erreichen, wären jährlich 6 Prozent notwendig, so Messner bei der Vorstellung der Bilanz Mitte März in Berlin. Er spricht von einem „Geschwindigkeitsproblem“ in allen Sektoren.

Vor wenigen Tagen legte der Weltklimarat (IPCC) in seinem Synthesebericht nach. Die Klimaschutzziele der Welt seinen in akuter Gefahr, wenn der Ausstoß der klimaschädlichen Treibhausgase nicht noch in diesem Jahrzehnt drastisch gesenkt würde.

Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau (1850-1900) zu begrenzen, ist nach dem Bericht praktisch schon unmöglich. Die 1,5 Grad könnten sogar bereits in der ersten Hälfte der 2030er Jahre überschritten werden. Die Erwärmung liege schon bei rund 1,1 Grad.

Nach dem Bundesklimaschutzgesetz sollen die Emissionen in Deutschland bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Aktuell sind es 40,4 Prozent. Insgesamt wurden 2022 in Deutschland rund 746 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt. Das waren zwar gut 15 Millionen Tonnen weniger als 2021, aber diese Einsparung ist laut UBA-Chef Messner unzureichend.

Die Treibhausgasbilanz macht UBA-Präsident Dirk Messner nervös. © Quelle: IMAGO/Political-Moments

Negativ stechen vor allem die Sektoren Verkehr und Gebäude hervor. Beide lagen erneut über den im Bundesklimaschutzgesetz festgelegten Jahresemissionsmengen. Der Verkehr, so Messner, sei der einzige Sektor, der gleichzeitig sein Ziel verfehlt und einen Emissionsanstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichnet hätte. Ausgestoßen wurden dort rund 148 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente. Das waren rund 1,1 Millionen Tonnen (0,7 Prozent) mehr als 2021.

Soziale Nachhaltigkeit

Viele Bürgerinnen und Bürger finden diese Zahlen wahrscheinlich auch sehr bedauerlich. Die meisten sorgen sich um das Klima, viele ergreifen sogar eigene Klimaschutzmaßnahmen. Sie essen weniger Fleisch, fliegen nicht mehr in jeden Urlaub, fahren manche Strecken nun mit dem Rad statt mit dem Auto, löschen das Licht beim Verlassen eines Zimmers, waschen sich mit kaltem Wasser die Hände oder heizen nur dort, wo sie sich aufhalten. Es gibt unzählige kleine Maßnahmen, wie im privaten Bereich Energie gespart und das Klima geschützt werden kann.

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) pocht angesichts des Weltklimarat-Berichts auf mehr Klimaschutz. Es seien größere Anstrengungen zur Bewältigung der Klimakrise nötig. „Jedes zusätzliche Zehntelgrad macht es uns schwerer, die Klima-Auswirkungen in einem Ausmaß zu halten, mit dem wir als Gesellschaft und Volkswirtschaft noch umgehen können“, warnt sie.

Doch wie weit kann die Politi gehen ohne die Bürgerinnen und Bürger zu überfordern? Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringt angesichts der umstrittenen Gesetzespläne zum Heizungstausch auf einen sozialen Ausgleich. „Ich halte das Ganze für hochgradig ungerecht“, sagte er vor wenigen Tagen, „vor allen Dingen, weil hier Klimaschutz auf dem Rücken der kleinen Leute betrieben wird, ohne dass es entsprechende Regelungen gibt.“

Das Potsdamer Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit (RIFS) erstellt im Rahmen des Kopernikus-Projekts Ariadne seit zwei Jahren ein soziales Nachhaltigkeitsbarometer. Es ist das Ergebnis einer jährlichen Panel-Befragung von mehr als 6600 Menschen zur Energie- und Verkehrswende in Deutschland. Danach nimmt die generelle Befürwortung der Energiewende in Deutschland zu. Drei von vier Deutschen befürworteten sie im vergangenen Jahr trotz steigender Energiepreise durch den Ukraine-Krieg.

Mehrheit lehnt Verbrenneraus ab

Mit Spannung darf auf die Ergebnisse der diesjährigen Befragungswelle gewartet werden. Denn die direkte Betroffenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Klimaschutzmaßnahmen steigt. Das für Europa geplante Verbrenneraus für Neuwagen ab 2035 ist für viele noch weit weg, doch einige fragen sich schon, ob es in zwölf Jahren tatsächlich genügend Ladestationen für E-Autos gibt. Und allem: Wie teuer wird das Stromtanken in Zukunft sein? Zwei Drittel der Deutschen (67 Prozent), das ergab der jüngste von Infratest dimap für die ARD erstellte DeutschlandTrend, sind gegen das europaweite Aus für Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035.

In der vergangenen Woche beschloss das EU-Parlament, dass Hausbesitzerinnen und ‑besitzer sowie Wohnungseigentümerinnenund ‑eigentümer ihre Immobilien bis 2030 so sanieren müssen, dass sie bis 2030 die Energieeffizienzklasse „E“ und bis 2033 die Energieeffizienzklasse „D“ erreichen. Die sogenannte Gesamtenergieeffizienzklasse soll ähnlich wie bei Haushaltsgeräten auf einer Skala von „A“ bis „G“ angegeben werden. Der Verband Haus & Grund schätzt derzeit, dass in Deutschland mehr als sieben Millionen Eigenheime betroffen sein könnten, hinzu kämen rund 7,2 Millionen Wohnungen.

Aus für Gasheizungen

Mieter und Eigentümer sehen nun gleichermaßen ein Kostenlawine durch bessere Fenster, neuere Heizungen oder eine bessere Dämmung auf sich zukommen. Dieses Bild zeichnete sich jedoch bereits im vergangenen Jahr ab. Das soziale Nachhaltigkeitsbarometer der Potsdamer Forschenden verzeichnete, dass zwei Drittel der Befragten davon ausgehen, dass sich die Energiewende in den nächsten fünf Jahren generell eher negativ auf ihre finanzielle Situation auswirken wird.

Die jüngste Debatte über Pläne der Bundesregierung, ab 2024 den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen in Deutschland zu verbieten, wird wahrscheinlich noch mehr Menschen nervös machen. Zwar versicherte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), er strebe eine so hohe Förderung an, dass Menschen auch mit kleinerem Geldbeutel nicht davon abgehalten werden, ein Haus zu sanieren, eine Wärmepumpe einzubauen oder Gasbrenner rauszunehmen. Doch Expertinnen und Experten aus Handwerk und Industrie zweifeln generell an der Umsetzbarkeit dieses Vorhabens.

Die Politik müsse sich bei der Heizwende an den Realitäten des Marktes orientieren und von den Endkunden ausgehen, sagt etwa der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima, Helmut Bramann. Er kritisiert Habeck: „Es gelingt eine Klimawende eher nicht mit einem Fingerschnippen am Kabinettstisch.“

Bundesverkehrsminister Volker Wissing fordert mehr als „Klima-Blabla“ Deutschland muss nach Ansicht von Volker Wissing den Weg zur Klimaneutralität mit einer technologieoffenen und innovationsfreundlichen Politik beschreiten. © Quelle: dpa

Klimawandel kostet mehr als Klimaschutz

Trotzdem, sagt Klaus Grosfeld vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI): „Der Klimawandel kostet mehr als Klimaschutz.“ Allerdings müsse der Umbau beispielsweise über Fördermittel sozial verträglich organisiert werden. Überdies müssten die Starken in der Gesellschaft mehr Lasten tragen, so Grosfeld.

Doch jeder zweite Deutsche ist nach den Befragungungen für das Nachhaltigkeitsbarometer der Auffassung, dass die Kosten und der Nutzen energiepolitischer Maßnahmen in Deutschland im Großen und Ganzen eher ungerecht verteilt sind. 52 Prozent glauben, dass die Kosten der Energiewende von den kleinen Leuten getragen werden müsse.

Der grüne Verkehrspolitiker im Bundestag, Stefan Gelbhaar, warnt: „Jede Tonne CO₂, die wir jetzt zu viel ausstoßen, müssen wir in den kommenden Jahren zusätzlich einsparen. Es wird dann immer drastischere, disruptive Maßnahmen brauchen, was es doch eigentlich zu vermeiden gilt.“

Disruptive Maßnahmen? Grünen-Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar warnt im Bundestag. © Quelle: IMAGO/Future Image

Analyse zum Klimaschutz

Disruptive, also zerstörerische Maßnahmen? Das scheint nichts mehr mit den fröhlich-bunten Protestpartys der Schulstreiks und der breiten Zustimmung zu allen Plänen, die das Klima noch retten könnten, zu tun zu haben. Zwar sind die meisten Deutschen weiterhin der Meinung, die Bundesregierung handle zu zögerlich und zu langsam beim Klimaschutz. Doch bleibt es bei dieser Meinung, wenn es – wie jetzt – ernst wird?

Die Potsdamer Nachhaltigkeitsforscher haben dazu gemeinsam mit Kollegen der Hertie School Berlin und der Hochschule Bochum Anfang März 2023 eine umfangreiche Analyse zu geographischen und zeitlichen Unterschieden in der Zustimmung zur Klimaschutzpolitik in Deutschland veröffentlicht. Darin heißt es zum Beispiel, dass die Zustimmung zu Maßnahmen im Stromsektor im Durchschnitt relativ hoch ist, die Zustimmungswerte für Maßnahmen im Transportsektor oft jedoch eher gering sind.

Die Zustimmung zu einem Verbot von Verbrennerfahrzeugen liege im bundesweiten Durchschnitt bei 26 Prozent, die Zustimmung zu einem Zufahrtsverbot von Pkw in Innenstädte bei 36 Prozent. „Vor dem Hintergrund, dass alle Sektoren einen signifikanten Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele 2045 leisten müssen, kann hier also mit großem Widerstand in der Bevölkerung gerechnet werden, sollte es zu diesen recht einschneidenden Maßnahmen kommen“, schreiben die Wissenschaftler.

Windkraftanlagen nach Bau akzeptiert

Dr. Ingo Wolf, einer der Autoren, hält es für normal, dass in solchen Prozessen Zustimmungswerte sinken, wenn die eigene Betroffenheit wächst. „Wir erleben jetzt bei manchen Maßnahmen sozusagen die Stunde der Wahrheit.“ Wolf spricht von einem Akzeptanzparadoxon und verdeutlicht dies am Beispiel von Windkraftanlagen. Vor konkreten Bauplanungen lägen die Zustimmungswerte häufig bei über 50 Prozent. In den konkreten Planungs- und Genehmigungsphasen sinke die Akzeptanz deutlich unter diese Marke. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme klettere die Zustimmung wieder auf die Ausgangswerte oder sogar noch darüber. „Das hat etwas mit Erfahrungen zu tun, die die ursprünglichen Unsicherheiten verdrängen“, erklärt Wolf.

Veränderungen sind immer schwierig. Sie werden noch schwieriger, wenn sie in das persönliche Leben eindringen und schwer absehbare sozioökonomische Folgen haben, sprich: ans eigene Portemonnaie gehen. Wolf sagt, dass Informationen auf rationaler Ebene – etwa durch Energieberater oder Heizungsinstallateure des Vertrauens – sowie auf sozialer Ebene – zum Beispiel durch gute Erfahrungen von Nachbarn – helfen würden, Vertrauen und Akzeptanz in Veränderungsprozessen zu schaffen.

Im Moment wirken die Informationen durch EU oder Bundesregierung – Stichwort Einbauverbot von Gasheizungen ab 2024 – für viele Bürgerinnen und Bürger jedoch wie eine kalte Dusche. Dazu kommt, dass die Skepsis gegenüber politischen Institutionen von den unteren Lokalbehörden ansteigend bis zur Regierung in Berlin wächst. „Es ist wichtig, den richtigen Sender für die Botschaften zum Klimaschutz zu finden“, betont RIFS-Forscher Wolf. „Das sind politische Entscheidungstragende, Fachleute vor Ort und Multiplikatoren, die in der Lage sind, die Menschen mitzunehmen.“

Transparenz beim Klimaschutz

Bei „disruptiven“ Maßnahmen, wie Grünen-Politiker Gelbhaar sie in den Raum stellt, können sich Akzeptanzprobleme einstellen, meint Wolf. „Entscheidend sind die Wirksamkeit der Schritte sowie ihre monetär und strukturell gerechte Verteilung. Im Kollektiv, das hat sich zuletzt in der Corona-Krise gezeigt, werden Belastungen mit größerem Verständnis getragen.“ Außerdem könnten Politiker durch „Transparenz und Konsistenz“ entstehenden Unsicherheiten entgegenwirken.

Das lässt sich auch mit „Klarheit bei den Planungen und dem Einhalten versprochener Ziele“ übersetzen. Gibt es diese Klarheit, etwa bei der vorgesehenen Pflicht, möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben? Denn viele Menschen fragen sich, wie das gehen soll. Auch Funktionäre des Handwerks sprechen vom Wunschdenken der Politik. „Antworten sind wichtig“, meint der Politikwissenschaftler Jörg Radtke, „und die hören Bürgerinnen und Bürger zu wenig.“

Soziale Gerechtigkeit

Er erinnert jedoch auch an die breite und schichtenübergreifende Zustimmung, im Sinne kommender Generationen der Erderwärmung mit Schutzmaßnahmen entgegenzuwirken. „Der Staat muss beim Klimaschutz für soziale Gerechtigkeit sorgen. Hierbei könnte er stärker an die positiv aufgeladenen Zustimmung anknüpfen, Optionen für Teilhabe und Ausgleich aufzeigen und bestenfalls über Förderungen und auch über eigene öffentliche Unternehmungen zusammen mit der Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft konkrete Lösungen entwickeln. Bei Nahwärmenetzen funktioniert das zum Beispiel auf lokaler Ebene derzeit schon ganz gut“.

Radtke, der sich mit Transformationsprozessen und Teilhabe beschäftigt, findet persönlich, dass zu ausschließlich über Belastungen und Nachteile durch den Klimaschutz geredet und geschrieben werde. „Dabei gibt es so vieles, was die Zukunft besser macht.“