Knapp eine Woche vor ihrem entscheidenden Parteitag in Erfurt sucht die Linke einen neuen Kurs und neues Führungspersonal. Kandidaten für den Parteivorsitz beschwören den Teamgeist, doch Individualisten können nur schwer an sich halten, kommentiert Jan Emendörfer.

Die Linke trifft sich am kommenden Wochenende zum Parteitag in Erfurt.

Die Linke taumelt am Abgrund und hofft auf den Parteitag in Erfurt

Berlin. Es kann niemand sagen, dass es führenden Linken an kritischer Selbstreflektion fehlt: Wir brauchen eine Autorität, sagt etwa Gregor Gysi und bringt damit indirekt zum Ausdruck, dass die amtierende Parteichefin Janine Wissler eine solche nicht ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gysi meint jemanden wie Bodo Ramelow, den auch außerhalb der Partei sehr geachteten Ministerpräsidenten von Thüringen.

Gregor Gysi: Selenskyj glaubt selbst nicht an Krim-Rückeroberung Linke-Politiker Gregor Gysi im RND-Interview zur Situation der Ukraine, dem Scholz-Besuch in Kiew und der „Existenzkrise seiner eigenen Partei“. © Quelle: RND

Der jedoch hat bislang nicht erkennen lassen, dass er auf dem Bundesparteitag am kommenden Wochenende in Erfurt, bei dem es um Sein oder Nichtsein gehen wird, für den Parteivorsitz kandidieren will. Ramelow befindet: „Wir haben kein geordnetes Kraftzentrum mehr“, will sich selbst aber offenbar auch nicht in einem solchen verschleißen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die amtierende Parteichefin Janine Wissler, die sich in Erfurt erneut um den Chefposten bewirbt, räumt eine existenzielle Krise der Partei ein. Ihre Gegenkandidatin, die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Heidi Reichinnek meint, ein „Weiter-So“ dürfe es nicht geben, womit klar gesagt ist, dass es mit Wissler nicht weitergehen soll.

Und dann ist da noch Sahra Wagenknecht, die Aufrufe und Änderungsanträge startet, die Gysi, Ramelow & Co. ratlos bis entsetzt zurücklassen, wenn etwa aus einem Leitantrag zum Parteitag eine Passage gestrichen werden soll, in der es um die Solidarität mit der Ukraine geht.

Jetzt geht auch der Ostbeauftragte der Fraktion, der Leipziger Sören Pellmann, auf Distanz zu Wagenknecht und kommt zu dem Schluss dass schon ihr Buch „Die Selbstgerechten“ nicht hilfreich war. Pellmann kandidiert auch für den Parteivorsitz und fordert weniger Ich-AGs und mehr Teamgeist.

Doch das ist schwer durchzusetzen bei lauter Individualisten, die zuerst sich selbst sehen. Erfurt wird eine Art letzter Versuch für die Linke. Wo er endet, ist bislang überhaupt nicht abzusehen.