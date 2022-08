Berlin. Wolfgang Schmidt ist der zweite Olaf Scholz. Nur viel größer. Er denkt wie er, er arbeitet so viel wie er. Er ist das, was man einen Alter Ego nennt. Manche sagen auch, er sei des Bundeskanzlers „Höllenhund“. Nur, dass dieser Zerberus anders als in der griechischen Mythologie nicht den Eingang zur Unterwelt bewacht, sondern das Kanzleramt.

An ihm kommt keiner vorbei. Kein Staatssekretär, keine Ministerpräsidentin. Bei Schmidt laufen die Fäden zwischen Bund und Ländern und den Ampelparteien zusammen. Gerade hat er wieder den Gesetzentwurf für die Anpassung des Infektionsschutzgesetzes – die „Winterreifen“ für die Corona-Bekämpfung – mit ausgehandelt und zwischen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann vermittelt. Er passt auf, wer und was dem Kanzler schaden könnte. Und greift ein. Schließlich solle Scholz „ordentlich regieren“ können.

Wolfgang Schmidt, Chef des Bundeskanzleramts © Quelle: IMAGO/Christian Spicker

In guten wie in schlechten Zeiten

Schmidt gehört zu den Männern und Frauen im Schatten der Macht, jene Köpfe hinter den drei führenden Männern dieser Bundesregierung – Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) –, ohne die die Ampelsignale diffuser wären und kräftig durcheinanderblinken würden. Sie sind die Strippenzieher, die den Laden im Stillen koordinieren.

Schmidt arbeitet seit rund zwei Jahrzehnten mit Scholz zusammen. In der SPD-Parteizentrale, im Bundestag, im Bundesarbeits- und im Finanzministerium. Er war Büroleiter von Scholz, als dieser SPD-Generalsekretär war, in jener Zeit, als die Partei mit ihrem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder die Agenda 2010 umsetzte, die harten Einschnitte ins Sozialsystem. Heute noch muss Scholz die Scherben in der Partei zusammenfegen.

Und Schmidt war Staatsrat in Hamburg, als Scholz dort Erster Bürgermeister war, in jener Zeit, als ihnen der Schutz der Bürgerinnen und Bürger beim G20-Gipfel in der Hansestadt misslang und das Schanzenviertel brannte. Jedenfalls war Schmidt immer da, wo Scholz war. In guten wie in schlechten Zeiten.

Schmidt ist kommunikativer als Scholz

Im Wahlkampf vor einem Jahr, als die SPD noch bei 15 Prozent in den Umfragen lag, hat Schmidt wie ein Mantra vor sich hergetragen, Scholz werde Bundeskanzler. Zuhörerinnen und Zuhörer klopften sich auf die Schenkel, so abwegig fanden sie das.

Beim SPD-Parteitag im Dezember nach der gewonnenen Wahl steht der 51-Jährige umringt von Delegierten sowie Journalistinnen und Journalisten und verlangt von den Skeptikern amüsiert Abbitte. Manche schlagen sich nicht mehr auf die Schenkel, sondern Schmidt auf die Schulter. Er wird gefeiert. Immerhin, er ist kommunikativer als Scholz. Inzwischen aber auch dünnhäutiger, sagen SPD-Bundestagsabgeordnete. Er habe einfach zu viel Arbeit, müsse sich um zu viele Themen kümmern.

Manchmal fahre er aus der Haut ob der großen Kritik in Bevölkerung und Medien an der Corona-, Klima- oder Russland-Politik von Scholz. Ungerecht sei das, schimpfe er. Es ist ja auch seine Politik.

Steffen Hebestreit kann sich was trauen

Es gibt noch einen weiteren Vertrauten von Scholz. Er ist mit ihm nicht so eng verbunden wie Schmidt, aber er ist ein wichtiger – denn kritischer – Berater. Und er ist sein Regierungssprecher. Steffen Hebestreit kennt ihn so gut, dass er sich was trauen kann. Selbst auf offener Bühne. Wie an jenem Tag im Juni beim G7-Gipfel unter deutscher Präsidentschaft in Elmau. Bei der Abschlusspressekonferenz antwortet der Kanzler nicht auf die Frage einer Korrespondentin der Deutschen Welle zu späteren Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Von BBC bis CNN übertragen Fernsehsender den Auftritt live.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit © Quelle: IMAGO/Bernd Elmenthaler

Hebestreit will seinen Chef vor einem Fauxpas bewahren. Der frühere Journalist sieht die Malaise kommen. Aber der Bundeskanzler will nicht hören. Es ist ein seltener Einblick in Hebestreits Frühwarnsystem. Hebestreit macht eine sehr lange Kunstpause bis zum Aufruf der nächsten Frage, um ihm zu signalisieren, dass er wenigstens noch einen Satz sagen möge, auch wenn er sich kurz vorher schon dazu geäußert hat. Aber Scholz erklärt nur: „Das war’s.“ Und lacht in sich hinein. Er findet sich gut. Er hat sich aber verkalkuliert. Der deutsche Regierungschef geht für ein paar Tage als Unsympath durch die Medien. Hebestreit beschönigt nichts, was dem Unmut über Scholz die Spitze bricht.

Habeck hat viele Vertraute um sich

Auch Robert Habecks Sprecherin ist mehr als ihr Amt beschreibt. Nicola Kabel, 1978 geboren, war in den Nullerjahren Redakteurin bei der Deutschen Presse-Agentur, zunächst in Hamburg, dann in Kiel, bevor sie 2012 Leiterin der Pressestelle in Habecks Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energiewende in Kiel wurde. 2018 ging sie mit nach Berlin, um Parteisprecherin zu werden. 2021 wechselten Habeck und Kabel gemeinsam die Straßenseite – ins Bundeswirtschaftsministerium. Sie ist dort so wie stets: freundlich und empathisch wo möglich, hart und durchsetzungsstark wo nötig.

Nicola Kabel, Sprecherin von Robert Habeck © Quelle: Rasmus Tanck

Habeck ist einer, der mit sich reden lässt, und Kabel ist eine, die mitreden will. Sie spreche „die Sprache des Ministers“, heißt es – und könne ihn „übersetzen“. Vor einem Jahr hat Kabel einen Roman veröffentlicht. Titel: „Kleine Freiheit“. Darin geht es um den Bau eines Windparks, der das Leben einer Familie durcheinanderbringt. Das ist bemerkenswert. Immerhin war Habeck Schriftsteller, bevor er Politiker wurde. Und die Sache mit der Windkraft ist jetzt für beide zentral.

Wer nach den Leuten hinter Habeck fragt, bekommt mehrere Namen zur Antwort. Da ist Robert Heinrich. Er leitet den Stab, der die Zusammenarbeit zwischen Minister, Ministerium, Kabinett und Koalition sowie mit Bundestag und Bundesrat koordiniert. Im Koordinieren kennt sich der Sachse aus. Vorher leitete Heinrich das Büro der damaligen Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock. Das war am Anfang leichter als am Ende, als beide um die Kanzlerkandidatur konkurrierten. Abgesehen davon freilich, dass intern von einer „brillanten Mannschaft“ die Rede ist, in der sich gerade „alle den Buckel wund arbeiten“, fällt die federführende Staatssekretärin Anja Hajduk auf.

Habeck ließ interne Widerstände gar nicht aufkommen

Während Kabel den Minister öffentlich und machtpolitisch positioniert, ist Amtschefin Hajduk fürs Fachliche verantwortlich. Die 59-jährige Hajduk wurde 2002 Vorsitzende der Grün-Alternativen Liste in Hamburg. Zunächst gehörte sie auch der Bürgerschaft an, wechselte von dort in den Bundestag, aus Berlin-Mitte wiederum zurück an die Alster, um Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt in der ersten schwarz-grünen Koalition auf Landesebene zu werden. 2013 zog es Hajduk erneut ins Berliner Regierungsviertel. Dort stieg sie zur stellvertretenden Vorsitzenden der Grünenfraktion auf.

Anja Hajduk, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium © Quelle: Markus Scholz/dpa

Hajduk hat also seit 25 Jahren Ämter und Mandate inne – und damit viel Erfahrung. Dabei weiß sie aus Erfahrung auch, dass man in der Regierung oft nicht halten kann, was man im Parlament versprochen hat. So genehmigte Hajduk 2008 als Hamburger Senatorin ein Steinkohlekraftwerk, das ihre Partei eigentlich verhindern wollte. In der Ampelkoalition, in der sie die Arbeit mit dem SPD-geführten Kanzleramt und dem FDP-geführten Bundesfinanzministerium steuert, brechen die Grünen ebenfalls Prinzipien.

Hajduk führt ihr Geschick nicht zuletzt auf ihr Psychologiestudium zurück. „Ich würde mir einbilden, ich komme mit anderen dadurch nicht nur besser klar, sondern ich kann das, was ich will, auch besser durchsetzen“, sagte sie einmal. Insiderinnen und Insider weisen darauf hin, dass das Haus aber nicht zuletzt deshalb gut funktioniere, weil Habeck gleich zu Beginn nicht allein die Staatssekretäre austauschte, sondern ebenso die Mehrheit der Abteilungsleiter. Ein harter Schnitt. So habe er interne Widerstände gar nicht erst entstehen lassen.

Lindners Führungsstil kommt im Haus gut an

Bei Christian Lindner gibt es diese wenigen Personen hinter dem Finanzminister nicht, die in enger Abstimmung mit ihm den politischen Kurs entwickeln und dann die Strippen ziehen. Das liegt hauptsächlich an der Persönlichkeit des FDP-Chefs, der ein überaus selbstbewusster, aber auch misstrauischer Mensch ist und sich ungern auf andere verlässt. Lindner bevorzugt es, allein zu entscheiden – was ihm als Pateichef immer wieder den Vorwurf einbringt, die FDP als „One-Man-Show“ zu führen.

Lindner ist allerdings klug genug zu wissen, dass ein riesiges Ressort wie das Finanzministerium mit dieser Methode nicht geleitet werden kann. Und es ist auch nicht so, dass er sich nicht beraten lassen will oder gar beratungsresistent wäre. Im Gegenteil. Der Minister hat einen Hang zum Perfektionismus: Was er anpackt, will er in Gänze auch durchdrungen haben. Deshalb hat er für eine neue Gesprächskultur im Ministerium gesorgt.

So lädt er zu Workshops, bei denen auch „kleinere“ Beamte seines Ministeriums zu Wort kommen können. Er hat zudem das sogenannte Kollegium wiederbelebt, das unter seinen Vorgängern Olaf Scholz und Wolfgang Schäuble keine Rolle mehr spielte: Der Kreis, zu dem alle Staatssekretäre und die unmittelbare Leitungsebene des Ministeriums gehören, tagt einmal in der Woche und bespricht aktuelle Vorhaben. „Nach einer eher abgeschotteten Hausleitung im kleinen Kreis unter Scholz und Schäuble kommt dieser Führungsstil sehr gut an“, berichtet ein altgedienter Beamter.

Keine reine One-Man-Show bei Christian Lindner

Auf einige aus dem Kollegium setzt Lindner dabei besonders. Da wäre Staatssekretär Steffen Saebisch, der für ihn die Regierungsarbeit koordiniert. Saebisch und Lindner kennen sich seit Langem: Der Jurist war seit 1999 in unterschiedlichen Funktionen für die FDP tätig, unter anderem als Leiter des Planungsstabs der Bundestagsfraktion. Später wurde er Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium.

Dass Lindner ihn ins Ministerium holte, sorgte zunächst für Verwunderung, schließlich hatte Saebisch zuletzt nicht mehr mit Regierungsarbeit zu tun, sondern war sieben Jahre Hauptgeschäftsführer der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. „Wir haben ihn zunächst unterschätzt. Aber er ist ein guter Mann, mit dem wir hervorragend zusammenarbeiten“, heißt es inzwischen anerkennend im Kanzleramt.

Der zweite wichtige Mann für Lindner: Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer. Der ist zwar SPD-Mitglied und hat schon mehreren Finanzministern gedient. Lindner und Gatzer eint aber der unbedingte Wille, eine strikte Haushaltspolitik durchzusetzen und die Schuldenbremse einzuhalten.

Werner Gatzer, Staatssekretär im Finanzministerium © Quelle: imago images/Jens Schicke

Lindner schätzt Gatzer schon lange. Als es bei den Koalitionsverhandlungen 2017 noch so aussah, als könnte es eine Jamaika-Koalition geben und er Finanzminister werden, ließ Lindner Gatzer früh wissen: Sie können bleiben. Dann hat es aber bekanntlich noch vier Jahre gedauert, bis sie zusammenkamen. Gatzer lieferte nun die Idee, die 100 Milliarden Euro „Sondervermögen“ für die Bundeswehr am Haushalt vorbei per gesondertem Kredittopf zu finanzieren, um die Schuldenbremse zu retten.

Dritter im Bunde der engeren Berater ist der für die internationale Finanzpolitik zuständige Staatssekretär Carsten Pillath, ein sehr erfahrener EU-Beamter, auf dessen Sachverstand der Minister mangels eigener Erfahrung gern zurückgreift.

Ministeriale entsetzt über Lindners Äußerungen

Bei aller fachlichen Debatte und Beratung – Entscheidungen trifft Lindner am Ende doch allein. Das betrifft insbesondere seine öffentliche Kommunikation, bei der sich der Minister nicht reinreden lässt. Seine jüngste, viel kritisierte Bemerkung zur Debatte um die Verlängerung des 9-Euro-Tickets, wonach dem eine „Gratismentalität à la bedingungsloses Grundeinkommen“ zugrunde liege, erinnert schließlich stark an Guido Westerwelle, der in seiner Funktion als FDP-Vizekanzler 2010 in der Debatte über eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze von „spätrömischer Dekadenz“ sprach. 2013 flog die FDP bekanntlich aus dem Bundestag.

Viele Ministeriale sind entsetzt über derartige Äußerungen. Sie sind der Ansicht, dass Lindner nicht als krawalliger Stimmungsmacher agieren sollte. Ein Finanzminister müsse in solch schwierigen Zeiten auf verbale Beruhigung setzen. Wenn er nicht den einen „Höllenhund“ habe, müsse er sein Haus selbst bewachen.