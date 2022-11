Die Midterms, der Ex-Präsident und Putin: Trump-Biografin Maggie Haberman im Podcast

Kein Journalist kennt Donald Trump besser: Maggie Haberman berichtete schon über ihn, als er noch eine Lokalgröße ihrer Heimatstadt New York war. Bei „Geyer & Niesmann“ erklärt die New-York-Times-Korrespondentin, Pulitzer-Preisträgerin und Autorin eines neuen Bestsellers über Trump, wie er sein Comeback plant, die Rolle der Zwischenwahlen und seine Beziehung zu Putin.

Berlin. Am Dienstag finden in den USA die „Midterms“ statt: Zwei Jahre nach Amtsantritt von Joe Biden werden Abgeordnetenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt. Erwartet werden Schicksalswahlen für die USA. Deshalb blicken die RND-Korrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann in einer Spezialfolge ihres Podcasts nach Amerika - mit der White-House-Korrespondentin der „New York Times“ und Autorin des neuen Weltbestsellers „Täuschung“: Maggie Haberman.

Podcast „Geyer + Niesmann“: Hier anhören

Haberman kennt Donald Trump wohl besser als jeder andere Journalist: Als New Yorker Lokaljournalistin hat sie schon über Trump berichtet, als den außerhalb von New York noch keiner kannte - und dann seinen Aufstieg dokumentiert und nun in einer neuen Trump-Biografie analysiert.

Im RND-Politik-Podcast „Geyer & Niesmann“ erklärt die New-York-Times-Korrespondentin, Pulitzer-Preisträgerin und Autorin des neusten Weltbestsellers über Trump, wie er sein Comeback plant, wie er zu Wladimir Putin steht und welche Rolle die Zwischenwahlen bei all dem spielen.

