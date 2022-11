Vier Bundesstaaten sind das Zünglein an der Waage beim Ringen um den Senat: Arizona, Wisconsin, Nevada und Georgia. Unsere Karten zeigen, wie die Wähler in diesen entscheidenden Staaten abgestimmt haben.

In Georgia liegt der demokratische Kandidat in Führung. Trotzdem könnte eine Stichwahl nötig werden.

Die Midterms in Karten: Wie die Abstimmungen in den Schlüsselstaaten laufen

Bislang herrscht Gleichstand zwischen Republikanern und Demokraten im zum Teil neu gewählten Senat: Beide haben 48 Sitze sicher und können noch eine Mehrheit erreichen.

In den Bundesstaaten Arizona, Wisconsin, Nevada und Georgia steht noch nicht fest, welche der beiden Parteien sich durchsetzen wird. Unsere Karten mit den bislang ausgezählten Ergebnissen zeigen im Detail, wie die Wähler in den besonders umkämpften Staaten abgestimmt haben.

In Georgia droht eine Stichwahl

Im südöstlichen Bundesstaat Georgia könnte selbst dann kein Sieger feststehen, wenn alle Stimmen ausgezählt sind. Dort gilt eine Besonderheit des Wahlrechts, nach der ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erzielen muss. Da es noch einen dritten Kandidaten gibt, könnten die Vertreter der beiden großen Parteien dieses Ziel verfehlen. In diesem Fall muss eine Stichwahl am 6. Dezember die Entscheidung bringen.

Sowohl der bisherige Senator, der Demokrat Raphael Warnock, als auch sein Herausforderer von den Republikanern, Herschel Walker, konnten bislang nicht die notwendige Mehrheit erreichen. Nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen liegt Warnock leicht vorn.

In Georgia konnten die Demokraten vor allem in den Städten punkten, die Republikaner in der Regel auf dem Land. Die vier Countys mit der größten Einwohnerzahl, alle in der Metropolregion Atlanta gelegen, gingen jeweils eindeutig an die Demokraten, teilweise mit einem Vorsprung von 70 Prozentpunkten. Dafür gewannen die Republikaner die große Mehrheit der ländlichen Countys, teilweise mit mehr als 80 Prozentpunkten Vorsprung.

Nevada ist noch nicht entschieden

Zum Wahlkampfabschluss kam der frühere Präsident Barack Obama nach Nevada, seine Unterstützung galt der Demokratin Catherine Cortez Masto. Sie ist die erste Latina, die für diesen Bundesstaat in den Senat eingezogen war und ihren Sitz nun gegen den Republikaner Adam Laxalt verteidigen muss.

In Nevada ist das Bild noch extremer als in vielen anderen Regionen der USA: Die Republikaner führen dort nach Auszählung von 75 Prozent der Stimmen in allen Countys mit nur einer Ausnahme, die dafür viel politisches Gewicht in die Waagschale wirft: den mit Abstand einwohnerreichsten Wahlbezirk Clark um die größte Stadt der Region, Las Vegas.

Unter dem Strich ist deshalb das Ergebnis noch immer offen, mit leichtem Vorsprung für den republikanischen Kandidaten.

In Wisconsin wird ein knapper Sieg der Republikaner erwartet, doch das Ergebnis steht auch nach Auszählung von 94 Prozent der Wählerstimmen noch nicht fest. Amtsinhaber der Republikaner ist Ron Johnson, herausgefordert wurde er vom Demokraten Mandela Barnes, bislang Vizegouverneur von Wisconsin.

In dem nördlichen Bundesstaat gehen die beiden bevölkerungsreichsten Wahlbezirke mit großem Abstand an die Demokraten. Weil die Menschen in den vielen kleinen Bezirken jedoch mehrheitlich für die Republianer stimmten, liegt ihr Kandidat Ron Johnson knapp vorn.

Bleibt als vierter offener Bundesstaat im Rennen um die Senatssitze Arizona im Südwesten der USA. Dort lebt mehr als jeder zweite Wähler in der Region um die Hauptstadt Phoenix, wo die Demokraten die Mehrheit der bisher ausgezählten Stimmen bekommen haben. Ihr Kandidat Mark Kelly führt insgesamt mit 52 Prozent vor dem Republikaner Blake Masters.

In Pennsylvania konnten die Demokraten einen wichtigen Erfolg erzielen: Ihr Kandidat zieht als Senator in den Kongress ein. Überraschend setzte sich John Fetterman gegen den Republianer Mehmet Oz durch. Ausschlaggebend für den knappen Wahlsieg waren auch hier die Großstädte wie Philadelphia und Pittsburgh.

Sollten Sie sich wundern, warum einige Medien von vier noch zu vergebenden Senatssitzen berichten und andere von fünf: Das liegt an Alaska. Dort sind zwar erst 74 Prozent der Stimmen ausgezählt, das Rennen findet aber zwischen zwei republikanischen Kandidatinnen statt: Kelly Tshibaka, die von Ex-US-Präsident Donald Trump unterstützt wird, greift nach dem Amt ihrer Parteikollegin Lisa Murkowski. Tshibaka liegt aktuell bei 44 Prozent, Murkowski bei 43 Prozent, es ist also noch alles offen. Die siegreiche Partei steht dennoch schon fest.